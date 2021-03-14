紅顏一怒！中國董娘「網路尋夫」上市公司直接蒸發百億元

中國知名化妝品零售商「麗人麗妝」近日股價下跌19%，市值蒸發約30億人民幣，原因竟是該公司董事長黃韜被妻子翁淑華在網路公開投訴丈夫「晚上從不回家」等指控。（圖擷取自微博）

2021/03/14 04:21

〔即時新聞／綜合報導〕別讓老婆不開心！中國上海上市公司、知名化妝品零售商「麗人麗妝」近日股價下跌19%，市值蒸發約30億人民幣（約130億元台幣），原因竟是該公司董事長黃韜被妻子翁淑華在網路發文投訴，指丈夫「晚上從不回家」，抨擊丈夫的眼中「只有副總，沒有這個家」，控訴黃韜多年拋家棄子等行為。

綜合中媒報導，名為「麗人麗妝翁淑華」的微博帳號在8日發文，稱要麗人麗妝創辦人黃韜對家庭負起責任，「如果你（黃韜）看到這篇微博，希望你的良知可以讓你記得你有一個家」、「記得你是一個有妻兒的男人，記得你做為一個丈夫和父親應盡的責任。」怒控黃韜長期不回家、眼中「只有副總」等，相關文章不僅引發中國網友熱議，也造成「麗人麗妝」市值蒸發30億元人民幣。

請繼續往下閱讀...

事件延燒甚至驚動上海證券交易所，還發信關切事件要求解釋清楚，對此，黃韜11日打破沉默回應，他稱妻子翁淑華是「網路水軍」，還稱他目前處在公布業績的階段，「回應這些問題其實就會很難」，他又稱翁淑華的輿論攻勢相當強：「你也看到他們的水軍團隊威力很大，我們也搞不過他們。」

黃韜對於「長期不回家」、「不守承諾」等指控沒有要做出回應，只強調「司法的事情司法解決，我們這一方確實比較弱勢」，還稱「等到過一段時間，你看到真相出來的時候」。

針對黃韜批評她是「網路水軍」，翁淑華則回嗆「我一直在家中照顧孩子....我是一個家庭主婦，哪來的團隊，這是他的一面之詞。」

另外，有中媒指出，已有自稱是麗人麗妝的投資人相當不滿，稱下一步要向該公司索賠，以維護自己的利益。

名為「麗人麗妝翁淑華」的微博帳號在8日發文，稱要麗人麗妝創辦人黃韜對家庭負起責任。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法