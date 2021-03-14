每秒燒121萬！拜登紓困案 預算專家分析：民主黨設政治陷阱

美國總統拜登（見圖）11日簽署1.9兆美元（約新台幣53兆元）的疫情紓困法案。（美聯社）

2021/03/14 01:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）11日簽署1.9兆美元（約新台幣53兆元）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情紓困法案，強調這項法案將能重建國家骨幹。為了實踐紓困計畫，推算至2022年前，每天要花費37億美元（約新台幣1041億元），等於每秒要花掉4萬3000美元（約新台幣121萬元），耗費相當巨大。

綜合外媒報導，美國眾議院10日通過紓困法案，當天晚上送交到白宮，拜登原定在12日簽署，但拜登後來決定提早簽署，趕在美國疫情爆發1週年演說前，11日下午簽署這項法案；白宮也指出，首波紓困金最快能在本週末就能收到。

請繼續往下閱讀...

這項疫情紓困法案包括提供4000億美元，直接向多數美國人支付1400美元的支票，提供3500億美元援助州和地方政府，還將擴大子女抵稅額，並增加疫苗配發的資金。另外，美國政府還將每週300美元（約新台幣8000多元）的失業救濟保險給付延長至9月6日，兒童稅收抵免則延長1年時間，還有中低收入戶可免除部分的稅務。

根據估算，拜登政府為了落實這項紓困法案，在2022年前每天必須花費37億美元，相當於平均每秒鐘要花掉4萬3000美元。對此，右翼團體「美國行動論壇」（American Action Forum）主席、國會預算辦公室（CBO）前主任荷茲─艾金（Douglas Holtz-Eakin）憂心地說，雖然這種龐大的財政刺激能幫助就業、消費與經提升經濟，但稅收抵免計畫錯誤率很高，「最麻煩的是，國稅局能否為數千萬家庭管理和支付這筆每月款項？」

艾金指出，成功分配資金，是拜登政府紓困方案達成減少兒童貧困目標的關鍵，而該不該阻止延長兒童稅收抵免措施的福利，這將讓共和黨議員們承受壓力，因為他們得考量2022年選舉因素，「這局勢可能有助民主黨擴大參眾兩院多數席次」。

艾金直言，「這可能是民主黨試圖建立的一個明顯的政治陷阱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法