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    緬甸示威今傳6死 民眾持燭光紀念33年前民主運動

    緬甸今傳出6名抗議者死亡，仰光民眾今夜持燭光靜坐，對軍政府表達不滿。（美聯社）

    緬甸今傳出6名抗議者死亡，仰光民眾今夜持燭光靜坐，對軍政府表達不滿。（美聯社）

    2021/03/13 21:31

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變，今天（13日）又傳出6名抗議者死亡，今天是緬甸1988年「8888民主運動」33週年，當年學生遭射殺引發反軍政府浪潮，示威民眾今天紛紛紀念此日。

    根據《路透》 報導，緬甸今天傳出6名抗議者死亡，其中2名在仰光遇害；二大城曼德勒今天則有3人死亡，數人受傷。另外緬甸南部卑謬縣（Pyay）也有1位抗議者死亡。

    卑謬縣目擊者表示，維安部隊一度阻止救護車到現場搶救，後來才允許進入，目擊者稱，等救護車進入現場，傷者傷勢已加重，後來死亡。

    緬甸民眾今天紀念1988年「8888民主運動」33週年，當年仰光理工學院學生逢貿（Phone Maw）被射殺，引發反軍政府浪潮。因在1988年8月8日發動運動，稱「8888民主運動」，估計當年軍隊鎮壓造成約3000人死亡。

    翁山蘇姬當年參與「8888民主運動」，後成為緬甸民主象徵。今年2月軍政府政變後將她軟禁，軍政府並控訴她的政黨去年國會選舉舞弊。

    美國、印度、澳洲及印度領導人昨天舉行「四方安全對話」（Quad）領袖會議，會後白宮發表4國聯合聲明，稱作為緬甸及其人民的長期支持者，將迫切致力於恢復緬甸的民主。

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