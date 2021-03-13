不會放棄！日男311後下水數百次尋愛妻 感人原因曝光

64歲的高松靖男（見圖）至今已潛水數百次要把愛妻找回來，「我確定她想要回家」「只要我還能動，我就要繼續找她」。（法新社）

2021/03/13 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本311東日本大地震今年屆滿10週年，一場無情天災造成數萬家庭破碎，64歲的高松靖男（音譯，Yasuo Takamatsu）至今已潛水數百次要把愛妻找回來，他親曝原因「我確定她想要回家」、「只要我還能動，我就要繼續找她」。

綜合外媒報導，高松靖男在1988年31歲時於自衛隊服役，在長官的介紹之下，認識了當年25歲在銀行上班的妻子裕子（Yuko），兩人就此展開戀情，婚後也過著幸福美滿的生活。

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2011年3月11日，那天上午高松一如往常護送愛妻到港口附近的銀行上班，下午陪著岳母到醫院看診，才剛走出醫院就一陣地動山搖，晃了超過5分鐘以上，高松連忙帶著岳母回家，在車上聽廣播就得知海嘯發生，且預計10分鐘後就會抵達妻子上班處附近的女川町港口。

地震發生後當地電力與通訊系統中斷，高松相繼得知就學中的兒子與女兒安然無恙，但卻只收到妻子的一封簡訊，寫著「你還好嗎？我想要回家。」但接下來幾天遍尋不著愛妻的蹤影，有人告訴高松說，所有逃到銀行頂樓的職員全都被海嘯淹沒，且無一倖存，但高松仍舊不相信妻子已經永別於人世。

為了下水找尋妻子，高松在2014年獲得潛水證照，至今已經470次潛入海洋中，陸續找到了許多罹難者遺體，但就是沒有找到妻子，時隔十年，他也明白妻子難尋回，「但這是我能做的唯一一件事」「我確定她還是想要回家」「只要我還能動，我就要繼續找她」。

日本311東日本大地震今年屆滿10週年，一場無情天災造成數萬家庭破碎。（法新社）

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