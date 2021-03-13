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    中共鎮壓法輪功「610辦公室」副主任 嚴重違紀違法被調查

    中共中央紀律檢查委員會今日公告，負責鎮壓法輪功等宗教團體的「610辦公室」原副主任涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。圖為法輪功練習者靜坐抗議的情景。（美聯社）

    中共中央紀律檢查委員會今日公告，負責鎮壓法輪功等宗教團體的「610辦公室」原副主任涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。圖為法輪功練習者靜坐抗議的情景。（美聯社）

    2021/03/13 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會今日公告，負責鎮壓法輪功等宗教團體的「610辦公室」原副主任涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，這也是中共中紀委今年拉下馬的第5名中共高官。

    綜合中媒報導，中共中央紀律檢查委員會今日 公告，原「中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室」副主任彭波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

    「中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室」，又稱「610辦公室」，是中國國務院下屬機構，2018年中共中央印發《深化黨和國家機構改革方案》，裁併「610辦公室」，將其職責劃歸中共中央政法委員會、公安部。

    美國國會認定，「610辦公室」主責協調中共各機關鎮壓法輪功；美國智庫則指出，「610辦公室」2003年將其針對對象，擴大到任何被中共認定會妨害中共統治的宗教或氣功團體，包括基督教、佛教或其他靈修團體。

    《澎湃新聞》報導，這是2021年中紀委國家監委打落的第5虎。在彭波之前，今年中共中紀委相繼通報調查了遼寧省政協原副主席李文喜；甘肅省委常委、常務副省長宋亮；貴州省政協原主席王富玉；山東省人大常委會原副主任張新起等4名中共高級官員。

    前中共610辦公室職員郝鳳軍在台灣披露610辦公室如何迫害法輪功及台商人員。（記者廖振輝攝，資料照）

    前中共610辦公室職員郝鳳軍在台灣披露610辦公室如何迫害法輪功及台商人員。（記者廖振輝攝，資料照）

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