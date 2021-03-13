中國跳腳！美艦不只航行台海 驅逐艦通過東海畫面曝光

美軍今（13）日繼續釋出照片，伯克級神盾飛彈驅逐艦柯蒂斯魏柏號（見圖）通過中國東海。（法新社檔案照）

2021/03/13 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn，DDG 113）在台灣時間10日通過台灣海峽，引發中國強烈不滿，美軍今（13）日繼續釋出照片，展示伯克級神盾飛彈驅逐艦柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur DDG 54）通過中國東海的畫面。

美軍第七艦隊官網日前聲明，「芬恩號」10日依據國際法例行通過台灣海峽，證明美國對自由開放印太的承諾，美軍會持續依據國際法允許的地方飛行、航行、運作，美軍對此在當時還特別釋出2段影片，其中1架MH-60R海鷹直升機直接在「芬恩號」甲板上起飛。

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而中國國防部對此表達強烈不滿，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉藉由新聞發布會痛批並堅決反對美艦「公開炒作」穿航台灣海峽，中方聲稱此舉「傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定」，也強調已組織兵力對美艦全程跟監，嚴密防範警戒，隨時應對一切「威脅挑釁」。

不過，美國印太司令部今天繼續釋出照片，伯克級神盾飛彈驅逐艦柯蒂斯魏柏號通過中國東海，以支持自由開放的印太地區之和平穩定，船上的士兵們全程高度戒備，不時使用望遠鏡觀察周圍狀況。

美軍飛彈驅逐艦通過中國東海。（圖取自美印太司令部）

美艦通過東海，士兵全程戒備。（圖取自美印太司令部）

美軍軍艦艦上士兵不時觀察周圍情況。（圖取自美印太司令部）

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