比地球早誕生！隕石「EC 002」掉到撒哈拉沙漠

去年隕石「EC 002」掉在非洲沙漠，日本、法國科學家共同研究發現，它約在46億年前形成。（圖擷取自「Mr. SCIENTIA」YouTube頻道）

2021/03/13 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕去年有顆隕石掉落於阿爾及利亞沙漠，經日本與法國科學家共同研究，近日於《美國國家科學院院刊》發表，這顆隕石名為「EC 002」，根據同位素推估，它約46億年前形成，比地球目前存在約45億年還久。此研究顯示，這顆隕石主要成分為火山岩，應為某顆原行星的地殼碎片。

綜合外媒報導，這顆掉落於非洲撒哈拉沙漠的隕石，科學家命名為「EC 002」，經研究分析，主要成分為火山岩，又可稱安山岩，其為富含鈉、鐵和鎂的岩石，在地球板塊隱沒帶的附近出現，因此科學家判斷隕石「EC 002」原屬於某顆早期星球的地殼內，並利用鎂、鋁同位素進行實驗，推估它應在46年億年前所誕生。

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研究指出，當觀察外太空時，沒有與「EC 002」波長相配的物體，可能原本行星已成為更大星體的一部分，或已被撞毀而消失。

研究人員進一步說明，隕石「EC 002」曾為液態岩漿，花費10萬年時間進行冷卻、凝固後，成為約70磅的隕石，最終掉落地球。此為人類科學有史以來觀察到「最古老的磁性隕石（oldest magnetic rock）」，這顆隕石外觀為咖啡色、米色佔多數面積範圍，還有黃色、綠色的斑點。

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