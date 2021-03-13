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    日本小學營養午餐廚師烹飪失誤 超硬麵條害師生咬壞牙齒

    日本埼玉縣朝霞市「朝霞第五小學」11日發生業者料理失誤，害老師學生牙齒、口腔受傷的事件。圖為朝霞第五小學。（翻攝Google Map）

    日本埼玉縣朝霞市「朝霞第五小學」11日發生業者料理失誤，害老師學生牙齒、口腔受傷的事件。圖為朝霞第五小學。（翻攝Google Map）

    2021/03/13 15:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣朝霞市「朝霞第五小學」在11日提供長崎縣特色料理「皿烏冬（皿うどん，通常使用細麵，非名稱所示的烏龍麵）」作為午餐，卻因為料理業者將麵體炸過頭，導致原本應該柔軟的麵條變得無比堅硬，咬壞了學童及教師合計7人的牙齒，還有幾位學童口腔受傷。

    根據《NHK》報導，朝霞第五小學11日午餐「皿烏冬」使用的麵體為中華麵，日本一般市售中華麵本來只需要炸2到3分鐘即可，然而負責烹飪的2名業者卻認為這樣「炸得不夠」，學校的營養士也沒有將正確的油炸時間寫在調理指示上，因此2人將麵體炸了約10分鐘左右，導致麵條變得超堅硬。

    這些超硬麵條端上了該所學校1至5年級生的桌上，使該校6名學童及1名老師的牙齒受損，共有3名兒童到醫院接受治療，還有數名學童的口腔因此受傷。對此，當事業者已向被害兒童道歉，然而，超硬麵條事件發生的1天前，這所學校還有因供餐業者疏失，使部分6年級班級收到過期一年甜甜圈的失誤。

    對此，該市教育局下負責中小學食膳管理的單位「學校給食課」表示，「供餐應該要讓孩子吃的放心，希望相關單位能採取應對措施，防止相同錯誤再度發生」。

    該校公開菜單上還有皿烏冬的相關介紹。（翻攝該校官網公開文件）

    該校公開菜單上還有皿烏冬的相關介紹。（翻攝該校官網公開文件）

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