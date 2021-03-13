騎車環遊世界曾於印度墜谷奇蹟康復 他卻在家門口被撞死

死者的好友受訪時表示，薩丹是一個很有魅力的人，「實現夢想是他的座右銘，而他也過著同樣緊湊，宛如搖滾巨星般的生活」。（擷取自薩丹臉書粉專）

2021/03/13 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名的以色列冒險運動員薩丹（Roei Sadan）曾花5年完成騎單車環遊世界的創舉，還曾在印度攀登高山期間發生的嚴重意外中倖存，然而，多次與死神擦身而過的他，近日卻在自家附近騎車時被車撞死，得年僅39歲。

綜合外媒報導，薩丹於當地時間週三（10日）下午2時30分許，在住家附近騎自行車時遭一輛旅遊巴士撞倒，他當場身受重傷，陷入昏迷並失去生命跡象，經醫護人員搶救後雖恢復心跳，但狀況一直不樂觀。

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經過2天的搶救，薩丹最終在週五（12日）被宣布死亡，家屬決定將他的器官捐贈出來遺愛人間，而喪禮則將在本週日舉行。

死者的好友受訪時表示，薩丹是一個很有魅力的人，「實現夢想是他的座右銘，而他也過著同樣緊湊，宛如搖滾巨星般的生活」。

薩丹是以色列著名的極限冒險運動員，曾在2007至2011年騎自行車環遊世界，輪胎印跨越了6大洲共42個國家的城鎮、沙漠與冰原，總里程數高達6萬6千公里，是赤道總長的7.6倍。

2015年，薩丹與好友試圖攻頂印度北部海拔6100米的斯托克崗日峰（Stok Kangri），期間薩丹不幸跌落數百米山壁，而在他滾落之際，令人不可置信的情況發生了，在他們一行人下方的另一組登山團隊，奇蹟似地抓住高速墜下的薩丹，並向他提供氧氣，一直到直升機將他載走。

薩丹最終被輾轉送回以色列的一間醫院救治，醫生診斷出瀰漫性腦損傷，認為他可能就此成為植物人，這時奇蹟再次發生，在昏迷2個月後，薩丹最終成功醒來，在院內復健了6個月後便康復出院，重新騎上他熱愛的自行車。

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