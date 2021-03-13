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    英國失蹤女子莎拉遺體林地尋獲 涉殺人重嫌警察13日出庭受審

    英國警方在阿什福德調查、駐守，旁邊有民眾為悼念莎拉而獻上的花束。（路透）

    英國警方在阿什福德調查、駐守，旁邊有民眾為悼念莎拉而獻上的花束。（路透）

    2021/03/13 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國33歲女子莎拉（Sarah Everard）3日晚間在倫敦離開朋友家後失蹤，莎拉的遺體已在當地時間週三尋獲，涉重嫌殺害莎拉的則是警察庫恩斯（Wayne Couzens）。此案引起英國社會輿論關注，目前庫恩斯已被正式被控涉嫌殺人，於當地時間13日將出庭受審。

    根據《BBC》報導，莎拉在3日晚間9時30分許獨自行走在倫敦南部地區克拉珀姆（Clapham）的主要幹道上，隨後便失去蹤跡，警方也無法確定莎拉是否真的回到了她位在布里克斯頓（Brixton）的家；該案進入搜查程序，警方動用上百名人力全力搜索，並在10日搜索肯特郡（Kent）阿什福德（Ashford）地區附近林地時發現了莎拉的遺體，該地距離倫敦車程超過1小時。

    涉嫌對莎拉痛下殺手的，是現年48歲的警察庫恩斯；根據倫敦警察廳說法，庫恩斯尚未被正式指控涉嫌殺人、在押期間時，就曾在監獄裡因2日內2度弄傷自己的頭被送往醫院治療，治療完畢後仍押回獄中。目前相關單位已對庫恩斯提起殺人控訴，13日，庫恩斯將依殺人罪嫌出庭。

    根據倫敦警察廳補充，庫恩斯在2018年9月加入警隊，服務地點在倫敦郊區一座鎮上，該地鄰近肯特郡；2020年2月，庫恩斯調職到國會和外交保護司令部，以制服巡警的身分在倫敦當地一些大使館中服務。

    該案引起英國社會輿論關注，英國綠黨左翼上議院議員、男爵夫人瓊斯（Jenny Jones）10日曾就此在議會上表示，她打算提案修法實施「男性宵禁」，禁止男人超過晚間6點還在外遊蕩，以此諷刺警方的「建議女性晚上不要單獨外出」不合理說法，更拉高了此案討論度。

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