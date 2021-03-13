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    美日印澳元首對話 拜登顧問：對中國不存幻想

    美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）12日以視訊方式舉行「四方安全對話」（Quad）領袖峰會。（法新社）

    美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）12日以視訊方式舉行「四方安全對話」（Quad）領袖峰會。（法新社）

    2021/03/13 07:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad），12日舉行2007年成立以來首次領袖峰會，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在會後表示，4位領導人明確討論到來自中國的挑戰，也清楚表明沒有人對中國存在幻想。

    綜合媒體報導，「四方安全對話」12日首度舉行領袖視訊峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）在會後發表聯合聲明，將共同應對疫情、氣候變遷、關鍵技術等挑戰，但聲明中並未提及中國。

    蘇利文會後在白宮例行記者會表示，4位領導人討論到來自中國的挑戰，也清楚表明對中國沒有任何幻想，但中國並非此次峰會的根本議題，焦點主要集中在緊迫的全球危機上，像是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和氣候變遷。

    蘇利文說，4位領導人商定將在今年底召開面對面的會議，並成立一個幫助制定關鍵技術標準的工作小組，峰會還討論東海與南海的航行安全，以及北韓和緬甸的問題。

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