美日印澳4國計劃 今年舉行面對面領袖峰會

2021/03/13 04:30

〔中央社〕「四方安全對話」（Quad）領袖聲明指出，美國總統拜登計劃今年與澳洲、日本和印度領導人舉行面對面峰會。

法新社報導，在關切中國動作之際，4國領袖極力主張一個「自由、開放的」區域，並在聯合聲明中做了以上表示。

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白宮在四方安全對話視訊峰會後發布聯合聲明指出：「我們承諾在印太及其他地區提倡自由、開放且基於規則的秩序，根植於國際法律來促進安全與繁榮並對抗威脅。」

根據聲明內容，「在領袖層級方面，我們將於今年底舉行一次面對面峰會。」

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