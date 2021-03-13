美日印澳4國計劃 今年舉行面對面領袖峰會

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
〔中央社〕「四方安全對話」（Quad）領袖聲明指出，美國總統拜登計劃今年與澳洲、日本和印度領導人舉行面對面峰會。
法新社報導，在關切中國動作之際，4國領袖極力主張一個「自由、開放的」區域，並在聯合聲明中做了以上表示。
請繼續往下閱讀...
白宮在四方安全對話視訊峰會後發布聯合聲明指出：「我們承諾在印太及其他地區提倡自由、開放且基於規則的秩序，根植於國際法律來促進安全與繁榮並對抗威脅。」
根據聲明內容，「在領袖層級方面，我們將於今年底舉行一次面對面峰會。」
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
美日印澳元首對話 對中國不存幻想
官方數據：美已完成逾1億劑COVID-19疫苗注射
SpaceX獵鷹9號成功升空 「星鏈」衛星送上太空
抗議者持續被殺！緬甸民眾痛罵中國「SHAME ON YOU」！
懲罰中國！美眾議員提案 永久扣留欠中國的1兆美元債務
中英對照讀新聞》Ministry brass entertained by compa…
熱門推播