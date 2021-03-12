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    時尚雜誌新總編推文歧視亞裔 本人再次發文道歉

    即將走馬上任的麥卡蒙（見圖）因之前的種族歧視言論遭到質疑。（圖取自aaaaaaaalexi IG）

    即將走馬上任的麥卡蒙（見圖）因之前的種族歧視言論遭到質疑。（圖取自aaaaaaaalexi IG）

    2021/03/12 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政治記者麥卡蒙（Alexi McCammond）即將於24日接任美國青少年時尚雜誌《Teen Vogue》的總編輯，近日卻因任命消息曝光後，過去曾在推特發表歧視亞洲人的言論又再度被翻出。多家廣告商、亞裔明星以及自家員工都表明對於接任人選有所質疑，甚至知名化妝品零售商也決定暫停合作。

    綜合外媒報導，現年27歲的麥卡蒙目前是新聞網站「Axios」的政治線記者，還在2月與白宮副新聞秘書達科洛（TJ Ducklo）大方認愛。美國出版集團康泰納仕（CondéNast）上週宣布麥卡蒙將成為新任《Teen Vogue》總編輯，然而週一（8日）公司內部20多名員工卻對於麥卡蒙過去的種族歧視言論感到擔憂。

    麥卡蒙在大學時期，因亞裔老師給予的成績感到不滿，進而推文一系列嘲諷亞洲人眼睛的歧視內容。近年，麥卡蒙因推文內容多次對外道歉。

    亞裔新聞工作者協會（AAJA）10日對此發表聲明，呼籲康泰納仕集團「要確保對亞裔員工及亞太社區的承諾」，並持續向集團進行文化對談。

    美國美妝零售商「Ulta Beauty」對外表示，已暫停與《Teen Vogue》的廣告合作關係，正在評估未來是否還會繼續合作。

    康泰納仕集團也在爭議出現時，立即回應麥卡蒙早在2019年時已對之前的推文表示抱歉。

    麥卡蒙8日也在個人社群發表道歉聲明，「對於過去曾因糟糕的言論及刻板印象所傷害到的人，感到十分抱歉。」強調她會非常努力地重新贏回大家的信任。

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