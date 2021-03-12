台灣鳳梨在日掀熱潮！日政府發言人也被問有沒有吃過

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信。（法新社檔案照）

2021/03/12 16:27

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕台灣鳳梨在日本發燒，連政府例行記者會都有日媒對此提問，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信表示，不便對個別農產品進口問題發表評論，不過他強調台灣是日本重要的友人，加藤還被問到有沒有吃過台灣鳳梨，他回答說，有吃過鳳梨，但沒注意是哪一國產的。

日本產經新聞今天在例行記者會中提問表示，日本進口台灣產鳳梨的數量較去年大幅增加，雖然這是中國在本月1日突然禁止台灣鳳梨進口造成的結果，但也同時反映出日本民眾「親台反中」的情緒，台灣蔡英文總統對此向日本表達謝意，日本政府對此有何看法。

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加藤表示，他從各項報導中知道此事，不過這是個別農產品進口問題，政府不便對此一一置評。不過台灣和日本間的人員和經貿往來密切，是極為重要的伙伴與珍貴的友人。加藤表示，昨天舉辦了東北大地震10週年追悼會，台灣在震災發生時給予日本非常溫暖的援助，日本期望未來能繼續與台灣在經貿等各方面深化關係。

記者問及加藤是否嚐過台灣鳳梨，加藤笑著說，自己有吃過鳳梨，但沒去注意是哪國生產的。

另外，愛媛電視台今天也獨家報導，與台灣多有交流的愛媛縣松山市，考慮在學童營養午餐中提供台灣鳳梨。報導指出，松山市教育委員會表示，希望讓學童們透過品嚐香甜可口的台灣鳳梨，加深對台灣的了解。

全日本共有28個城市登記在東京奧運和帕運舉辦期間擔任台灣選手的接待城，報導指出，中國宣布禁止台灣鳳梨進口後，台灣方面冾詢日方接待城，是否可將台灣鳳梨用於學童營養午餐。

松山市是愛媛縣內的台灣接待城，該市打算在營養午餐中讓學童品嚐台灣鳳梨，鳳梨由台灣免費提供，但時期和數量，還有以冷凍切塊或什麼方式提供尚未確定。

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