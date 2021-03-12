為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！辣媽打莫德納疫苗4天後喪命...肝腎心功能全停止

    美國辣媽打莫德納疫苗4天後喪命，肝腎心功能全停止。莫德納疫苗示意圖。（美聯社）

    美國辣媽打莫德納疫苗4天後喪命，肝腎心功能全停止。莫德納疫苗示意圖。（美聯社）

    2021/03/12 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州發生一起意外，作為前線醫療工作者的39歲單親辣媽庫里爾（Kassidi Kurill）身體健康，卻在第二次接種莫德納（Moderna）疫苗的4天後死亡，肝腎心功能全停止。

    根據《紐約郵報》報導，庫里爾在整形外科手術房工作，第一次接種時一切正常，僅僅手臂痠痛，但2月1日接種第二劑後發生悲劇，起初心臟不適，開始嘔吐，隨後血檢顯示肝功能不正常，肝臟衰竭的她唯一生存的機會是移植肝臟，儘管她的父母自願捐出一部分肝臟，但病情急速惡化，隨後腎臟、心臟的功能也接連停止，最終庫里爾在到達醫院的30小時後死亡。

    報導提到，儘管屍檢已完成，但由於相關規定，州醫學檢查官無法對此案發表評論，猶他州首席醫學檢查官克里斯滕森（Erik Christensen）表示，屍檢很難證明是否為疫苗造成死亡，僅能列為一種可能的嚴重過敏反應，也可能是未確診的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），癌症，或未知的心臟病，家屬也許永遠無法確定真正的死因。

    報導補充，12月14日至3月8日之間，美國共注射了約9200萬劑COVID-19疫苗，並收到1637例死亡報告（佔0.0018％），尚未發現疫苗可能造成死亡的證據。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    莫德納股價暴漲 AZ出售持有股票進帳逾278億元
    2021/03/01 09:40

    莫德納股價暴漲 AZ出售持有股票進帳逾278億元
    針對南非變種病毒 莫德納推出新候選疫苗
    2021/02/25 13:25

    針對南非變種病毒 莫德納推出新候選疫苗

    軟硬體大進擊 AI智慧住宅大雅超前部署
    武漢肺炎》疫情狂燒 歐盟考慮批准莫德納疫苗
    2021/01/06 18:06

    武漢肺炎》疫情狂燒 歐盟考慮批准莫德納疫苗
    美醫護人員打莫德納疫苗 出現嚴重過敏反應住院
    2021/01/02 13:48

    美醫護人員打莫德納疫苗 出現嚴重過敏反應住院
    國際今日熱門
    武漢肺炎》曾施打中國科興疫苗 香港再添1死1命危
    2021/03/11 19:01

    武漢肺炎》曾施打中國科興疫苗 香港再添1死1命危

    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡
    2021/03/11 19:19

    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡

    翁山蘇姬又有新罪名！ 軍方指控收贓11公斤黃金與60萬美元
    2021/03/11 20:10

    翁山蘇姬又有新罪名！ 軍方指控收贓11公斤黃金與60萬美元

    冤呀！女子溜去吃麥當勞雞塊 被吃素男友懷疑出軌慘遭分手
    2021/03/11 22:54

    冤呀！女子溜去吃麥當勞雞塊 被吃素男友懷疑出軌慘遭分手

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播