驚！辣媽打莫德納疫苗4天後喪命...肝腎心功能全停止

〔即時新聞/綜合報導〕美國猶他州發生一起意外,作為前線醫療工作者的39歲單親辣媽庫里爾(Kassidi Kurill)身體健康,卻在第二次接種莫德納(Moderna)疫苗的4天後死亡,肝腎心功能全停止。

根據《紐約郵報》報導,庫里爾在整形外科手術房工作,第一次接種時一切正常,僅僅手臂痠痛,但2月1日接種第二劑後發生悲劇,起初心臟不適,開始嘔吐,隨後血檢顯示肝功能不正常,肝臟衰竭的她唯一生存的機會是移植肝臟,儘管她的父母自願捐出一部分肝臟,但病情急速惡化,隨後腎臟、心臟的功能也接連停止,最終庫里爾在到達醫院的30小時後死亡。

報導提到,儘管屍檢已完成,但由於相關規定,州醫學檢查官無法對此案發表評論,猶他州首席醫學檢查官克里斯滕森(Erik Christensen)表示,屍檢很難證明是否為疫苗造成死亡,僅能列為一種可能的嚴重過敏反應,也可能是未確診的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),癌症,或未知的心臟病,家屬也許永遠無法確定真正的死因。

報導補充,12月14日至3月8日之間,美國共注射了約9200萬劑COVID-19疫苗,並收到1637例死亡報告(佔0.0018%),尚未發現疫苗可能造成死亡的證據。

