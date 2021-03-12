驚！辣媽打莫德納疫苗4天後喪命...肝腎心功能全停止

美國辣媽打莫德納疫苗4天後喪命，肝腎心功能全停止。莫德納疫苗示意圖。（美聯社）

2021/03/12 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州發生一起意外，作為前線醫療工作者的39歲單親辣媽庫里爾（Kassidi Kurill）身體健康，卻在第二次接種莫德納（Moderna）疫苗的4天後死亡，肝腎心功能全停止。

根據《紐約郵報》報導，庫里爾在整形外科手術房工作，第一次接種時一切正常，僅僅手臂痠痛，但2月1日接種第二劑後發生悲劇，起初心臟不適，開始嘔吐，隨後血檢顯示肝功能不正常，肝臟衰竭的她唯一生存的機會是移植肝臟，儘管她的父母自願捐出一部分肝臟，但病情急速惡化，隨後腎臟、心臟的功能也接連停止，最終庫里爾在到達醫院的30小時後死亡。

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報導提到，儘管屍檢已完成，但由於相關規定，州醫學檢查官無法對此案發表評論，猶他州首席醫學檢查官克里斯滕森（Erik Christensen）表示，屍檢很難證明是否為疫苗造成死亡，僅能列為一種可能的嚴重過敏反應，也可能是未確診的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），癌症，或未知的心臟病，家屬也許永遠無法確定真正的死因。

報導補充，12月14日至3月8日之間，美國共注射了約9200萬劑COVID-19疫苗，並收到1637例死亡報告（佔0.0018％），尚未發現疫苗可能造成死亡的證據。

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