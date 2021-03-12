防止中國併吞 烏克蘭宣佈國有化戰機引擎製造商、關鍵技術不外流

烏克蘭國安與國防委員會11日宣佈，將烏克蘭重要軍工發動機製造公司馬達西奇（Motor Sich）重新收歸國有，阻止中國企業併吞，圖為馬達西奇logo。（彭博）

2021/03/12 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國安與國防委員會11日宣佈，烏克蘭重要軍工發動機製造公司馬達西奇（Motor Sich）擁國防戰略重要性，掌握關鍵製造技術，決定將重新國有化馬達西奇，防止馬達西奇公司遭中國企業併吞，讓目前由中企掌握大部份股權的馬達西奇重回烏克蘭人手中。

綜合外媒報導，烏克蘭國安與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）11日表示，「已經決定讓馬達西奇重回烏克蘭人手中」，而國有化程序將會以合法的程序進行，所有投資人都會受到補償，讓這家私有化20多年的關鍵軍工製造公司擺脫中企覬覦。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，美國作為烏克蘭對抗俄羅斯入侵的主要背後支持者，儘管烏克蘭國有化馬達西奇會激怒中國，但卻能取悅美國，美國長期以來擔心馬達西奇的關鍵技術會流入中共手中，近年來不停反對中國北京天驕航空公司對馬達西奇的投資。

今年1月14日，美國將中企天驕航空公司列入黑名單，並指控天驕航空公司在烏克蘭的掠奪性投資及關鍵技術收購有不能接受的風險，最後這些都有可能為中共解放軍所用，就在美國制裁2週後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）1月29日簽署行政命令，對天驕航空公司等4家中國企業和3名中國公民實施制裁。

烏克蘭國安與國防委員會11日宣佈，將烏克蘭重要軍工發動機製造公司馬達西奇（Motor Sich）重新收歸國有，阻止中國企業併吞，圖為馬達西奇參加國際航太展畫面。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法