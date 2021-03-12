培訓課逼女員工只穿內衣抱男人 美知名中餐廳遭控性犯罪

美國知名中式餐廳熊貓快餐（Panda Express）遭前員工控訴，在培訓課程中，要求員工進行猶如邪教一般的儀式。（美聯社）

2021/03/12 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名中式餐廳熊貓快餐（Panda Express）遭前員工控訴，在2019年的培訓課程中，要求員工進行猶如邪教一般的儀式。

《洛杉磯每日新聞》報導，一名23歲的女性控訴，熊貓快餐以及培訓機構「Alive Seminars」對員工進行性犯罪，並向洛杉磯高等法院提告要求賠償，她的律師表示，將要把案件提交陪審團，讓熊貓快餐知道，他們必須停止對員工心理虐待。

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熊貓快餐表示，他們認真看待前員工的指控，並展開調查，熊貓快餐也澄清，培訓機構是第三方機構，熊貓快餐對其並無所有權，也沒有要求員工參加培訓才能晉升，熊貓快餐指出，他們不會容許這種行為。「Alive Seminars」則說，他們的訓練課程有對學員保持尊重。

受害人說，她於2016年至2019年在熊貓快餐工作，當時的店經理要求她參加「Alive Seminars」的培訓課程，而培訓課程讓她感到非常怪異，一開始，參加者被要求坐下且不要說話，且與其他人隔絕，接著有一名男子突然衝進來，對著她用西班牙語大聲斥責。

參加者被禁止使用手機，在房間內沒有時鐘，門與窗戶都被黑布遮掩，更誇張的是，課程要求她們脫到只剩下內衣，宣稱是要建立信任感，還強迫被害人與男性擁抱，兩人身上僅有內衣、內褲，除了荒謬的性犯罪之外，課程還進行一些宗教儀式，聲稱要帶走學員的負能量，最後受害人以家庭因素離開研討會，並因為情緒困擾而離職。

熊貓快餐是華裔企業家程正昌所創立，全球門市超過2000間。

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