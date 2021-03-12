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    首頁　>　國際

    歐盟批准嬌生疫苗 恐與美國競爭交貨劑量

    2021/03/12 02:06

    〔中央社〕歐洲聯盟今天批准嬌生集團2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，不過由於美國介入加倍採購同款疫苗，歐盟在競爭下能否即時獲得劑量受到關注。

    歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，經過全面評估，認為嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗的數據具可靠性且有效及安全，開會後決定向歐盟建議對嬌生疫苗授授予有條件的上市許可。

    歐盟隨後宣布授權嬌生疫苗在歐盟使用，這是繼輝瑞藥廠（Pfizer）與BioNTech共同研發的疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗之後，歐盟批准的第4支疫苗。

    根據歐盟2020年10月與嬌生集團簽署合約，一旦證明疫苗安全有效，將採購2億劑，另可追加購買2億劑。

    輝瑞藥廠和BioNTech的疫苗與莫德納的疫苗都要施打2劑，並且運送過程必須冷凍，但嬌生集團的疫苗可以在一般冰箱溫度下運送及儲存。

    由於美國總統拜登已下令加倍購買僅需接種單劑的嬌生疫苗，購買量增至2億劑，使得歐盟能否即時獲得劑量產生疑問，出貨時程一旦延後，將會損害歐盟先前設定今夏完成境內7成人口接種目標。

    對此，歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天強調，現有4種疫苗可供歐洲公民使用，歐盟將持續與公司合作，確保盡可能達到無縫交付疫苗。（編輯：徐崇哲）

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