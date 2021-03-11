武漢肺炎》全球逾1億1798萬例確診 超過262萬人病亡

截至台灣11日晚間7點，全球至少262萬1295人死於武漢肺炎，至少1億1798萬2000例確診。圖為施打疫苗。（美聯社）

2021/03/11 23:58

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少262萬1295人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億1798萬2000例確診。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

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全球10日通報新增9765人病歿、46萬39起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2286死）、美國（1455死）與墨西哥（699死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計52萬9263人病故、2915萬4666例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（27萬656人喪生、1120萬2305例確診）、墨西哥（19萬2488人喪生、214萬4558例確診）、印度（15萬8189人喪生、1128萬5561 例確診）及英國（12萬4987人喪生、423萬4924例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有211人染疫喪命；接下來依序為比利時（193人）、斯洛維尼亞（188人）、英國（184人）及蒙特內哥羅（174人）。

從區域來看，歐洲累計88萬6000死、3923萬2567例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計70萬7403死、2237 萬3999例確診；美國和加拿大共計55萬1594死、3005萬369例確診。

亞洲共計26萬1469死、1647萬4620例確診；中東地區共計10萬7165死、582萬3847例確診；非洲共計10萬6706死、399萬3632例確診；大洋洲共計958死、3萬2967例確診。

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