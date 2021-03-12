華春瑩發文慰問311卻暗酸日本？ 中國網民嗨翻

11日是日本311地震10周年，圖為日本民眾在東京的紀念活動。（彭博）

2021/03/12 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本2011年3月11日發生規模9.0大地震，引發海嘯，造成上萬人死亡。11日是地震發生10周年，網路出現大量慰問、祝福文章。中國外交部發言人華春瑩11日也在推特以中、日文PO文，表示要對日本人民表達誠摯慰問，且「期待受災地區早日完成重建、復興」，沒想到，不少中國網民認為華春瑩這句話別有深意，為暗諷日本10年還沒完成災後重建，還留言大讚華「高級黑」、「高級話術」。

華春瑩11日晚間7點左右在推特PO文說，「10年前的今天，日本東北地區遭受強烈地震和海嘯襲擊，造成重大人員傷亡和財產損失。我們向日本人民表達誠摯摯慰問。衷心期待在日本政府和各界共同努力下，受災地區早日完成重建，實現復興。」

請繼續往下閱讀...

推文下方，不少日本人回應「謝謝妳」、「中國的救援隊當時在日本地震中的救援行動令人感動」、「謝謝華姐」；儘管也有中國網民表達祝福，然而，卻也有不少中國網民留言「自作孽，不可活」、「根本不值一提」、「我只記得他們畜生怎麼樣破壞我們的家園，對不起，我個人是不可能一事歸一事的」。

也有網民指出，華春瑩「期待受災地區早日完成重建、復興」，根本就是在酸日本的重建進度，紛紛留言說，「官方侮辱了！」、「10年了，行不行呀」、「10年了，還沒完成重建？」、「哈哈，女神又在補刀了」、「高級黑，我喜歡」、「日本怎麼10年了還沒完成重建」。

10年前的今天，日本东北地区遭受强烈地震和海啸袭击，造成重大人员伤亡和财产损失。我们向日本人民表达诚挚慰问。衷心期待在日本政府和各界共同努力下，受灾地区早日完成重建，实现复兴。 — Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） March 11, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法