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    香港50年不變？外媒原音重現 習近平跨時空打臉鄧小平

    中國領導人習近平（右）被認為打臉已故領導人鄧小平（左）對香港的承諾。（法新社，本報合成）

    中國領導人習近平（右）被認為打臉已故領導人鄧小平（左）對香港的承諾。（法新社，本報合成）

    2021/03/11 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大代表4次會議今日下午舉行閉幕式，會中以2895票贊成，0票反對、1票棄權通過，表決通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案」，外媒貼出已故中國領導人鄧小平在1990年說的「香港50年不變」，諷刺中國領導人跨時空打臉鄧小平。

    綜合外媒報導，中國政府強推「愛國者治港」原則修改香港選制，以2895票贊成、0票反對、1票棄權比數，壓倒性通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案」，將大幅刪減香港立法會等各級選舉的直選議席，扼殺香港民主派的選舉發聲空間，香港特首林鄭月娥則對此表示感謝。

    《自由亞洲電台》指出，鄧小平在1990年談及當時尚未將主權移交中國的香港，親口承諾「不會變，不可能變。……不是說短期不變，是長期不變。就是說50年不變，50年之後更沒有變的道理！」

    在香港回歸4年後，時任中國國務院總理朱鎔基更說：「一個沒有信用文化的國家，它怎麼能夠建立市場經濟呢？」朱鎔基2002年甚至對香港官員說：「如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任！香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？」

    《自由亞洲電台》評論，香港主權移交中國尚不到24年，北京卻以0票反對、1票棄權的壓倒性比數通過這項決定，名義上稱作是打造「香港特色新民主選舉制度」，但其實就是讓香港的民主政治發展「劃上句號」。

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