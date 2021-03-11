腸胃鏡掰！英保健署推攝影膠囊在家健檢 推手竟是武肺

英格蘭國民保健署（NHS）近日宣布，計畫讓該國國民進行居家無痛腸胃道健檢，以部分取代傳統內窺鏡手術。（擷取自YT）

2021/03/11 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，許多國家祭出程度不一的隔離政策至今，然而，在此艱難情況下也有好消息傳出，英媒指出，大流行加速了居家護理的發展趨勢，英國人民將可在家吞下裝有微型攝影機的膠囊「PillCam」，由醫師遠端檢查消化道健康，取代既痛苦又麻煩的侵入性腸、胃內窺鏡。

綜合英媒報導，英格蘭國民保健署（NHS）近日宣布，計畫讓該國國民進行居家無痛腸胃道健檢，以部分取代傳統內窺鏡手術，接受此檢查的人們可以在家輕鬆服下內含微型攝影鏡頭的膠囊，使其經過整個消化道，協助醫師判斷受檢者是否罹癌，或找出其他健康問題。

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NHS進一步指出，隨著更多醫療保健業務從醫院機構轉移出來，意味著越來越多人可以在家進行疾病診斷與治療，無論從醫護資源或民眾成本等層面來看，都是雙贏的局面。

NHS首席執行官史蒂文斯爵士（Sir Simon Stevens）表示，在武漢肺炎大流行的當前，NHS致力於推動真正的創新之舉，透過這類設計精巧的膠囊相機，更多人將可以在家安全、快速且舒適地進行癌症檢查。

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