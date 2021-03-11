一篇文就讓中國急跳腳 外媒分析英大使撰文真實目的

英國駐中大使吳若蘭。（法新社）

2021/03/11 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐中大使吳若蘭（Caroline Wilson）近日以「外國媒體憎恨中國嗎」為題發文，討論中國新聞媒體自由相關議題，引發中方強烈不滿，有外媒特刊專文，分析事件中北京當局與中國官媒的態度與表現，以及吳若蘭撰文的目的。

根據《德國之聲》報導，吳若蘭在文章內寫道，中國雖有部分媒體發布一些所謂批判性的報導，但這仍是在當局允許的尺度下實施，畢竟所有的中國官媒「都得姓黨」，她進一步舉英國為例，稱媒體是在發揮「第4權力」監督政府，而此權力應當受到國家保障。

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文章最後引用法國《費加羅報》的座右銘說「倘若批評不自由，則讚美亦無意義」。

上述文章一經發布後即引起中國方面強烈反彈，各大官媒紛紛以類似形式撰文回擊，稱英國無權代表「所有外媒」發聲，並將去年發生中國近30年來最大規模外媒遭驅逐一事的責任推給外媒本身，稱是英美媒體做惡在先。

對此，《德國之聲》分析指出，吳若蘭之所以發布《外國媒體憎恨中國嗎》一文，目的在以常人的角度向中國民眾解釋，外國媒體批評中國當局並不意味他們不喜歡中國，希望來自西方媒體對中國的報導能獲得更大的認同。

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