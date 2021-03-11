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    印尼巴士載師生家長出遊翻落深谷 已知27死39傷

    印尼1輛載有伊斯蘭國中師生、家長的巴士，昨日晚間驚傳從朝聖地點回程中，意外掉落20公尺深山谷。（法新社）

    印尼1輛載有伊斯蘭國中師生、家長的巴士，昨日晚間驚傳從朝聖地點回程中，意外掉落20公尺深山谷。（法新社）

    2021/03/11 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼1輛載有伊斯蘭國中師生、家長的巴士，昨日晚間驚傳從朝聖地點回程中，意外掉落20公尺深山谷，外媒報導，目前已知27人死亡。

    綜合外媒報導，事故發生前，巴士原行駛在西爪哇省的雙木丹鎮附近，沒想到疑突然失控，當場從蜿蜒的車道翻落山谷，含司機在內至少27人死亡、39名傷患中，有13人重傷，均後送醫院或鄰近診所。

    報導提到，警方已介入調查，倖存者透露煞車似明顯失靈，但詳細原因仍待進一步釐清。

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