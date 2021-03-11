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    美武肺病患昏迷竟勃起3小時 用針放血才消掉

    圖為示意圖，非當事病人。（法新社）

    圖為示意圖，非當事病人。（法新社）

    2021/03/11 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，自疫情爆發以來，在不同的病人身上也傳出不同併發症，美國俄亥俄州去年有名男子出現特別的症狀，他雖然病況嚴重昏迷，但陰莖卻異常勃起達3小時，甚至必須得透過放血才得到緩解。

    綜合媒體報導，美國有名69歲的長者去年罹患武漢肺炎，並因病情嚴重在去年8月被送往俄亥俄州的邁阿密谷醫院（Miami Valley Hospital ）接受治療，這名患者不僅有呼吸困難、肺積水等症狀，在接上呼吸機後病況依然持續惡化，之後肺部更開始衰竭，醫護人員為了讓氧氣能更好的運行，選擇將昏迷的他翻身，呈現臉部朝下的狀態，但在3小時後當醫護將他再翻回來時，卻發現其下體勃起，且過了3小時都未消退，即使敷冰袋也毫無作用，最終只能對他進行陰莖放血，這情況才獲得緩解。

    此後昏迷的病患雖未再異常勃起，但病況也未好轉，而是肺部持續衰竭，最終也在病床上過世。針對這起病例，醫生則認為其異常勃起與性方面的刺激無關，而是因陰莖內出現血栓所致，並懷疑是由病毒引發異常的血液凝結所致。

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