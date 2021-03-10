武漢肺炎》全球逾1億1751萬例確診 超過261萬人病亡

法新社彙整，截至台灣10日晚間7時，全球至少261萬1162人死於武漢肺炎，至少1億1751萬1850例確診。圖為希臘一名婦女正接受疫苗接種。（美聯社）

2021/03/10 22:21

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少261萬1162人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億1751萬1850例確診。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

請繼續往下閱讀...

全球9日通報新增9956人病歿、42萬756起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1972死）、美國（1884死）與墨西哥（866死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計52萬7699人病故、2909萬6052例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（26萬8370人喪生、1112萬2429例確診）、墨西哥（19萬1789人喪生、213萬7884例確診）、印度（15萬8063人喪生、1126萬2707 例確診）及英國（12萬4797人喪生、422萬8998例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有209人染疫喪命；接下來依序為比利時（193人）、斯洛維尼亞（188人）、英國（184人）及蒙特內哥羅（174人）。

從區域來看，歐洲累計88萬2292死、3902萬59例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計70萬3857死、2225萬4356例確診；美國和加拿大共計54萬9994死、2998萬8658例確診。

亞洲共計26萬753死、1644萬1345例確診；中東地區共計10萬6872死、578萬9960例確診；非洲共計10萬6436死、398萬4524例確診；大洋洲共計958死、3萬2952例確診。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法