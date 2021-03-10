為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本決議人道救援羅興亞難民 並籲緬甸軍政府停止暴力鎮壓

    日本政府昨（9）日決定，將透過國際機構提供20.9億日圓（約新台幣元），以協助在緬甸受迫害的羅興亞難民（見圖）。（歐新社）

    日本政府昨（9）日決定，將透過國際機構提供20.9億日圓（約新台幣元），以協助在緬甸受迫害的羅興亞難民（見圖）。（歐新社）

    2021/03/10 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕日本昨（9）日宣布，將對緬甸的羅興亞難民進行人道救援。此外日本也要求緬甸軍政府停止對示威者施以暴力鎮壓，以及恢復民主政體。

    共同社報導，日本政府昨日決定，將透過國際機構提供20.9億日圓（約新台幣5億4千元），以協助在緬甸受迫害的伊斯蘭教徒─羅興亞難民。報導也指出，由於緬甸發生軍事政變，日本雖然考慮暫停「政府開發協助（ODA）計畫」，但會繼續實施人道主義救援。

    據報導，日本將透過「紅十字國際委員會」（ICRC）、「聯合國世界糧食計畫署」（WFP）向在緬甸受迫害的羅興亞難民提供醫療、水及糧食等協助。日本外務大臣茂木敏充強調，「對於緬甸國民的困境，我們必須繼續提供生活物資以及人道主義的救援。」

    據報導，日本駐緬甸大使丸山市郎8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外交部長溫納貌倫舉行會談。丸山市郎在會談上傳達了對當地局勢的「重大關切」，要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力鎮壓，以及釋放翁山蘇姬等人，並恢復民主政體。

    羅興亞人是居住於緬甸西南部若開邦的伊斯蘭教族群，緬甸稱其為「孟加拉人」。在2016年至2017年的羅興亞難民危機前，有大約100萬羅興亞人居住在緬甸。根據緬甸現行國籍法，羅興亞人無法獲得公民身分。

    日本駐緬甸大使丸山市郎（見圖）8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外長溫納貌倫舉行會談。丸山市郎要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力，並恢復民主政體。（歐新社）

    日本駐緬甸大使丸山市郎（見圖）8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外長溫納貌倫舉行會談。丸山市郎要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力，並恢復民主政體。（歐新社）

    日本駐緬甸大使丸山市郎8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外長溫納貌倫（見圖）舉行會談。丸山市郎要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力，並恢復民主政體。（路透）

    日本駐緬甸大使丸山市郎8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外長溫納貌倫（見圖）舉行會談。丸山市郎要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力，並恢復民主政體。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跟進臉書 Google宣佈封鎖緬甸軍方帳戶
    2021/03/10 19:28

    跟進臉書 Google宣佈封鎖緬甸軍方帳戶
    拒絕活在恐懼中 緬甸年輕世代「不自由毋寧死」
    2021/03/10 12:59

    拒絕活在恐懼中 緬甸年輕世代「不自由毋寧死」

    林口媒體園區雙商圈【原昕吾境】
    緬甸前執政黨成員又1死！他清晨被抓 當天家屬就接通知領遺體
    2021/03/10 10:45

    緬甸前執政黨成員又1死！他清晨被抓 當天家屬就接通知領遺體
    高層下令用衝鋒槍掃射群眾 緬甸警察：長官叫我把人射到死
    2021/03/10 09:53

    高層下令用衝鋒槍掃射群眾 緬甸警察：長官叫我把人射到死

    超值！全國電子電視7折起限量快搶
    拜登展現對盟邦重視 美日澳印12日將舉行四方領袖線上峰會
    2021/03/10 08:57

    拜登展現對盟邦重視 美日澳印12日將舉行四方領袖線上峰會
    印度拘留150羅興亞難民 將遣返緬甸
    2021/03/10 00:46

    印度拘留150羅興亞難民 將遣返緬甸
    國際今日熱門
    對台軍售 美印太司令：助台維持自我防衛能力
    2021/03/10 01:30

    對台軍售 美印太司令：助台維持自我防衛能力

    印度拘留150羅興亞難民 將遣返緬甸
    2021/03/10 00:46

    印度拘留150羅興亞難民 將遣返緬甸

    怪怪的！視訊開庭她神色有異 檢察官機警：他就在身邊
    2021/03/10 00:36

    怪怪的！視訊開庭她神色有異 檢察官機警：他就在身邊 影片

    中國、俄羅斯攜手 將在月球打造國際研究站
    2021/03/10 06:24

    中國、俄羅斯攜手 將在月球打造國際研究站

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播