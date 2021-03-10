日本決議人道救援羅興亞難民 並籲緬甸軍政府停止暴力鎮壓

日本政府昨（9）日決定，將透過國際機構提供20.9億日圓（約新台幣元），以協助在緬甸受迫害的羅興亞難民（見圖）。（歐新社）

2021/03/10 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本昨（9）日宣布，將對緬甸的羅興亞難民進行人道救援。此外日本也要求緬甸軍政府停止對示威者施以暴力鎮壓，以及恢復民主政體。

據共同社報導，日本政府昨日決定，將透過國際機構提供20.9億日圓（約新台幣5億4千元），以協助在緬甸受迫害的伊斯蘭教徒─羅興亞難民。報導也指出，由於緬甸發生軍事政變，日本雖然考慮暫停「政府開發協助（ODA）計畫」，但會繼續實施人道主義救援。

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據報導，日本將透過「紅十字國際委員會」（ICRC）、「聯合國世界糧食計畫署」（WFP）向在緬甸受迫害的羅興亞難民提供醫療、水及糧食等協助。日本外務大臣茂木敏充強調，「對於緬甸國民的困境，我們必須繼續提供生活物資以及人道主義的救援。」

據報導，日本駐緬甸大使丸山市郎8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外交部長溫納貌倫舉行會談。丸山市郎在會談上傳達了對當地局勢的「重大關切」，要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力鎮壓，以及釋放翁山蘇姬等人，並恢復民主政體。

羅興亞人是居住於緬甸西南部若開邦的伊斯蘭教族群，緬甸稱其為「孟加拉人」。在2016年至2017年的羅興亞難民危機前，有大約100萬羅興亞人居住在緬甸。根據緬甸現行國籍法，羅興亞人無法獲得公民身分。

日本駐緬甸大使丸山市郎（見圖）8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外長溫納貌倫舉行會談。丸山市郎要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力，並恢復民主政體。（歐新社）

日本駐緬甸大使丸山市郎8日在緬甸首都奈比多，與緬甸外長溫納貌倫（見圖）舉行會談。丸山市郎要求緬甸軍政府停止對示威者進行暴力，並恢復民主政體。（路透）

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