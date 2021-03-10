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    中共全國政協會議閉幕 汪洋：以「習思想」為長期指導

    全國政協主席汪洋今日在全國政協十三屆四次會議閉幕發表談話。（翻攝直播）

    全國政協主席汪洋今日在全國政協十三屆四次會議閉幕發表談話。（翻攝直播）

    2021/03/10 16:28

    〔記者陳鈺馥／綜合報導〕中國全國政協十三屆四次會議今日下午在北京人民大會堂閉幕，會中通過全國政協主席汪洋的政協常委會工作報告，並通過全國政協「政治決議」，提及堅決支持全國人大作出完善香港選舉制度的決定；汪洋主持閉幕及談話強調，「習近平新時代中國特色社會主義思想是黨和國家必須長期堅持的指導思想」，並未提及台灣議題。

    今日包含中共總書記習近平、中共高官王岐山、韓正、栗戰書、王滬寧等人，以及全國人大常委會、國務院有關部門官員、外國駐中使節等均出席全國政協會議閉幕。

    汪洋在閉幕致詞表示，站在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點上，使命召喚、責任在肩。要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，大力發揚「三牛」精神。積極投身全面建設社會主義現代化國家偉大實踐，不斷推進專門協商機構建設和人民政協事業發展，以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。

    汪洋堅稱，習近平新時代中國特色社會主義思想是黨和國家必須長期堅持的指導思想。人民政協作為用黨的創新理論團結教育引導各族各界代表人士的重要平台，必須加強思想政治引領，堅持用黨的創新理論推動政治上團結合作、思想上共同進步、行動上步調一致。

    汪洋更說，要深入學習中共黨史，結合學習新中國史、改革開放史、社會主義發展史，注重體現政協特色，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，不斷增強同心同德推進「新時代中國特色社會主義事業發展」的思想自覺和實踐力量。

    他強調，今年是中國共產黨成立100周年，也是實施十四五規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

    汪洋說，把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去，把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來，為全面建設社會主義現代化國家「開好局、起好步」做出積極貢獻。

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