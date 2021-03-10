軍情動態》中國軍費達5.8兆 日專家：僅公開一部分

中國財政部日前在全國人大會議上發布預算報告，其中國防支出達1兆3553億人民幣（約5.8兆台幣），較去年增加6.8%。（美聯社資料照）

2021/03/10 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會（簡稱人大）發言人宣稱，國防支出公開透明，每年的國防支出預算都列入國家預算草案。不過，日本專家認為，實際情況是中國透過拆除國有軍事企業與民企之間壁壘的軍民融合政策等，國防支出更加變得不透明，公開的訊息僅是一部分。

中國財政部日前在全國人大會議上發布預算報告，其中國防支出達1兆3553億人民幣（約5.8兆台幣），較去年增加6.8%。《人民網》報導，中國人大發言人張業遂說，中國的國防開支是公開透明的，中國每年的國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准，從2007年開始每年都向聯合國提交上一財政年度國防支出基本數據。

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《共同社》報導，研究中國國防支出的京都先端科學大學副教授土屋貴裕表示，中國以前中央和地方公布各自的國防預算，但近年來由於保密法等問題，國防支出的公開訊息減少，僅公布中央的部分。中國政府曾公開過國防支出中的人員費用、訓練維護費、裝備費的比率，但近年來沒有公布。

土屋貴裕指出，中國國家主席習近平推動「軍民融合」，促使民間的尖端軍事科技和武器開發有所進展，但中國政府補貼投入民間的軍事領域，只看到國防支出，無法看清軍事經費的整體情況。

報導提到，中國除了國防支出，還有「軍事經費」的概念，國防支出僅是軍事經費的一部分，中國財政部還設有「專項經費」，用於購買蘇-27、蘇-30等戰機，以及C-300飛彈等特定武器。土屋貴裕說，這種框架基本上沒有改變，目前正在建造的第3艘航母的建設費用很可能由專項經費支付，不包括在國防費支出。

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