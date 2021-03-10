軍情動態》法軍艦東海發現2油輪夜間轉移物資 疑與北韓走私有關

法國海軍花月級巡防艦牧月號上月28日在東海偵察到2艘油輪正在海上「倒貨」，進行物資轉移，違反聯合國對北韓的禁運措施，圖為東海2艘轉移物資油輪。（擷取自法國太平洋司令部推特）

2021/03/10 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國太平洋司令部昨天（9日）下午在推特發文指出，法國海軍花月級巡防艦（Floréal class）「牧月號」（F731）上月28日在東海執行聯合國北韓禁運任務時，於夜間偵察到2艘油輪正在海上「倒貨」，進行物資轉移，違反聯合國針對北韓的禁運措施。

綜合外媒報導，牧月號於今年1月15日展開「AETO」任務部署，從法屬玻里尼西亞出發，維護聯合國因北韓核問題而祭出的國際禁運制裁，根據法國太平洋另部推特發文，牧月號巡防艦上月28日在東海巡弋時，於夜間偵察到2艘油輪正在海上「倒貨」，進行物資轉移，違反聯合國禁運措施，而法軍也隨即向執法協調小組通報。

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外媒指出，法軍牧月號上月19日曾在海上與美軍伯克級神盾驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（DDG-54）及日本海自十和田級油彈補給艦十和田號（AOE-422）進行三方油彈補給，隨後牧月號便駐紮在佐世保海軍基地，該基地為監控北韓違反制裁船艦的常用基地之一。

On February 28, Frigate PRAIRIAL @MarineNationale deployed to the East China Sea to contribute to the UN embargo against North Korea, under French mission AETO. At night, she identified two oilers during a suspected ship transfer, and reported to the Enforcement Coordinate Cell. pic.twitter.com/CAo4loYQHw — ALPACI - France Pacific Command （@ALPACIFRAPACOM） March 9, 2021

法國海軍花月級巡防艦牧月號上月28日在東海偵察到2艘油輪正在海上「倒貨」，進行物資轉移，違反聯合國對北韓的禁運措施，圖為牧月號。（擷取自法國太平洋司令部推特）

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