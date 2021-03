軍情動態》法軍艦東海發現2油輪夜間轉移物資 疑與北韓走私有關

2021/03/10 15:57

〔即時新聞/綜合報導〕法國太平洋司令部昨天(9日)下午在推特發文指出,法國海軍花月級巡防艦(Floréal class)「牧月號」(F731)上月28日在東海執行聯合國北韓禁運任務時,於夜間偵察到2艘油輪正在海上「倒貨」,進行物資轉移,違反聯合國針對北韓的禁運措施。

綜合外媒報導,牧月號於今年1月15日展開「AETO」任務部署,從法屬玻里尼西亞出發,維護聯合國因北韓核問題而祭出的國際禁運制裁,根據法國太平洋另部推特發文,牧月號巡防艦上月28日在東海巡弋時,於夜間偵察到2艘油輪正在海上「倒貨」,進行物資轉移,違反聯合國禁運措施,而法軍也隨即向執法協調小組通報。

外媒指出,法軍牧月號上月19日曾在海上與美軍伯克級神盾驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」(DDG-54)及日本海自十和田級油彈補給艦十和田號(AOE-422)進行三方油彈補給,隨後牧月號便駐紮在佐世保海軍基地,該基地為監控北韓違反制裁船艦的常用基地之一。

On February 28, Frigate PRAIRIAL @MarineNationale deployed to the East China Sea to contribute to the UN embargo against North Korea, under French mission AETO. At night, she identified two oilers during a suspected ship transfer, and reported to the Enforcement Coordinate Cell. pic.twitter.com/CAo4loYQHw