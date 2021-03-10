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    18歲女生爽翻了！第一次買樂透就爽中70萬大獎

    18歲少女史坦莉在歡慶生日後4天購買了彩券，讓她爽中2.5萬美元（約70.9萬新台幣）。（圖翻攝自Kansas Lottery官網）

    18歲少女史坦莉在歡慶生日後4天購買了彩券，讓她爽中2.5萬美元（約70.9萬新台幣）。（圖翻攝自Kansas Lottery官網）

    2021/03/10 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕滿18歲的第一件事你會想做什麼？剛歡慶18歲生日後4天，住在美國堪薩斯州的少女史坦莉（Sloan Stanley）花了5美元（約142元新台幣），買了一張「現金母牛（Cash Cow）」彩券，沒想到讓她意外爽中2.5萬美元（約70.9萬新台幣）。

    綜合外媒報導，美國堪薩斯州少女史坦莉剛歡度完她的18歲生日，他在生日後4天，在雜貨店工作時花了5美元（約142元新台幣）買了一張「現金母牛（Cash Cow）」彩券，結果卻爽中爽中2.5萬美元（約70.9萬新台幣），讓她直呼太震驚，人生第一次購買彩券就中大獎。

    報導指出，史坦莉因為喜歡可愛母牛的緣故，因此才購買了「現金母牛（Cash Cow）」彩券，贏得大獎的第一件事就是和父親報告，但父親根本不相信她中了大獎，直到親自看到彩卷確認後才相信女兒的話，她和家人都感到相當開心。

    報導提到，史坦莉計劃將用這筆幸運之財當成自己未來進入富特赫斯州立大學（Fort Hays State University）的教育基金。堪薩斯州彩券機構發言人埃雷拉（Jessica Herrera）指出，第一次買彩券就能中大獎相當罕見。

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