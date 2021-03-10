她報天氣也不信！ 英名主持人狠批梅根狂遭投訴閃辭

哈利、梅根日前大爆王室秘辛，英國電視主持人摩根（Piers Morgan）對此不滿狂批梅根。（美聯社）

2021/03/10 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕哈利、梅根日前大爆王室秘辛，英國電視主持人摩根（Piers Morgan）對此不滿狂批梅根。英國媒體監督機構週二表示接獲逾4.1萬起相關投訴，宣布將進行調查。外媒報導，摩根已退出電視節目《早安英國》（Good Morning Britain）主持。

《美聯社》報導，梅根在專訪中，除透露在努力適應王室生活時，有過輕生念頭，也控訴面臨白金漢宮與英媒的種族偏見，並指曾因心理健康方面請求協助被拒。

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專訪播出後，摩根週一於《早安英國》上表示，「我很抱歉，但我不相信她說的任何一個字」、「就算她報天氣給我聽，我也不信」，反控梅根攻擊王室。

不過，摩根在週二那一集節目態度似乎有所軟化，強調他相信精神疾病與自殺行為是「應該被認真看待」的議題，但仍質疑梅根談話內容的諸多真實性。

此外，報導提到，當天摩根的搭檔貝雷斯佛德（Alex Beresford）批評他對梅根的態度時，摩根聞言一度當場怒氣沖沖走人。

負責《早安英國》的獨立電視台（ITV）回應，經內部討論後，摩根已決定「現在是時候離開了」，ITV也接受，沒有其他事項需要補充。

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