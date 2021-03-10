軍情動態》土耳其國防部長宣布 自製防空飛彈系統試射成功

土耳其國防部長戴米爾表示，「HISAR-O」防空飛彈系統已於日前試射成功。（圖翻攝自IsmailDemirSSB官方推特）

2021/03/10 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕成功試射！土耳其國防工業署署長戴米爾（Ismail Demir）日前於社群平台上宣佈，土耳其自製的「HISAR-O」防空飛彈系統已正式完成測試，此次射擊命中的目標是迄今最高且最遠的一次，讓他相當感謝相關研發公司的努力。

綜合外媒報導，戴米爾透過推特發文表示，「HISAR-O」防空飛彈系統已於日前正式完成試射，成功達成了最遠射擊距離及最高的命中高度，飛彈都是一次成功命中目標並摧毀，他相當感謝承包該國防工程的Aselsan及Roketstan公司。

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土耳其目前正在研製2種「HISAR」防空飛彈系統，分別是擁有最大射程15公里的近程防空飛彈系統「HISAR-A」和最大射程可達25公里的中程防空飛彈系統「HISAR-O」。該系列飛彈系統主要用於攔截固定翼飛機和直升機、巡航飛彈、無人機和空對地飛彈。

報導提到，該系統還可在惡劣的天候下執行任務，除可有效攔劫各式飛行體外，更可提供全球定位系統導航、遠端操控、各系統間的有線及無線通信、敵友識別系統（Identification Friend or Foe）、多目標雷達影像融合及崁入式系統模擬裝置，功能相當強大。

HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.#MilliSavunmaHisar????#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/tQi7Og7aUX — Ismail Demir （@IsmailDemirSSB） March 9, 2021

「HISAR-O」防空飛彈系統此次試射達成最高和最遠的目標襲擊。（圖翻攝自IsmailDemirSSB官方推特）

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