穩定西太平洋區域關鍵 美印太司令：需要陸基長程攻擊性武器

美國印太司令部司令、海軍上將戴維森於當地時間週二（9日）表示，西太平洋需要更多長程武器，包含陸基長程攻擊性武器在內，圖為戴維森。（美聯社檔案照）

2021/03/10 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）於當地時間週二（9日）參與美國參議院軍事委員會，除表示將助台灣強力防禦外，他還表示，美軍在西太平洋需要更多長程武器，包含陸基長程攻擊性武器在內，並稱這是穩定該區域的重要關鍵。

據《路透》報導，拜登政府曾經表示，美方打算在亞太區域與中國進行抗衡，而國防部也正在審查對於該區域的戰略，然而，針對未來的部署，戴維森在會議上說，「在此，我們的地面部隊要有更廣泛的的長程精準火力，不能僅僅是空軍與海軍有而已，在西太平洋環境越來越不穩定狀況下，這是穩定該區域的重要關鍵」。

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《路透》指出，美國印太司令部上月向國會遞交預算文件，內容指美國需要在第一島鏈區域增加陸基型武器，2022規劃為4.08億美元（約新台幣115.5億元），2023至2027財年則規劃共需29億美元資金（約新台幣821.5億元），戴維森認為，飛彈防禦是最難的事情，並表示，儘管做了最好的防守，但倘若沒有辦法採取攻勢，那就無法贏下競爭。

《路透》提及，美國於2019年退出與俄羅斯在1987年簽署的《中程核飛彈條約》（INF Treaty），解禁500至500公里核飛彈與傳統飛彈部署，隨後美國防部曾表示贊成將相關飛彈部署至亞太區域，不過目前亞洲盟國都反對成為部署國。

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