法國核武試驗解密 曾害11萬人遭輻射毒害

研究指出，法國過去在玻里尼西亞進行的核武試驗對當地居民造成嚴重傷害。（法新社）

2021/03/10 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕核子武器除了本身強大的殺傷力外，衍生的核輻射汙染對人類及地球來說更是難以抹滅的傷害。一份由調查機構及學者發布的報告揭露，法國在1960至70年代進行的核武試驗中，約有11萬人受到輻射汙染毒害。

《BBC》報導，法國獨立調查網站「Disclose」與英國公司「Interprt」及普林斯頓大學學者合作，分析約2000份法國軍方解密的文件，以便了解當法國1966至1974年進行的核武試驗產生多少衝擊。

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報導指出，法國長達30年的核武測試地點為法屬玻里尼西亞，是一個由數百個島嶼、環礁組成海外屬地，最大島嶼為旅遊名勝大溪地。分析顯示，受當時核武測試輻射毒害的人數約有11萬人，而這幾乎是當時整個玻里尼西亞的人口數。

報告指出，1974年7月在穆魯羅阿環礁進行的測試中，原子雲的移動軌跡與計算出的結果不同，使得大溪地及其周邊島嶼的居民在42小時候受到大量游離輻射侵襲，產生的輻射值比法國原子能委員會在2006年提出的報告多出2至10倍。

對此，法國核受害者賠償委員會強調，當時在大溪地所發現的輻射塵都有建檔記錄，且絕大部分的理賠申請已通過。但報告提到，至今只有63名玻里尼西亞人收到賠償。

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