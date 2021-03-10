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    新興經濟體大學排行榜 台大排名第8

    2021/03/10 00:39

    〔中央社〕泰晤士報高等教育特刊（THE）今天公布2021年新興經濟體大學排行榜，台灣大學排名第8，和去年持平。台灣今年有38所學校上榜，比去年的36所進步。

    THE表示，2021年新興經濟體大學排榜（Emerging Economies University Rankings 2021）涵蓋全球48個新興經濟體，有破紀錄的606所大學上榜，比去年（533 所）增加14％，其中86所大學初次上榜。

    中國的大學佔據前5名位置，俄羅斯、台灣、南非的大學都擠進前10。THE表示，中國成為這份排行榜自2014年發布以來，第一個佔據榜單前5名的國家，在前20名裡也擠進12所中國大學。

    排名前10名的大學依序為北京清華大學、北京大學、浙江大學、復旦大學、上海交通大學、莫斯科國立大學、中國科學技術大學、台灣大學、南京大學，以及南非開普敦大學。這是北京清華大學連續第3年奪冠。

    台灣今年有38所學校上榜，比去年的36所進步。台灣大學第8名和去年持平，台北醫學大學（第20名）、清華大學（第32名）、交通大學（第40名）、中國醫藥大學（第43名）、成功大學（第47名）、台灣師範大學（第59名）、台灣科技大學（第60名）、陽明大學（第72名），以及亞洲大學（第87名）進入前100名。

    THE指出，台灣在排行榜的前5所大學當中，4所在今年表現都有進步或是持平。上升到第20名的台北醫學大學取得至今最好名次。亞洲大學則是比去年進步26名，擠進了前100名。（編輯：陳政一）

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