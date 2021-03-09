不受美企砍政治獻金影響 路透：共和黨小額捐款激增
〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》9日報導，美國國會1月初遭前總統川普支持者闖入事件後，逾45家美國企業宣布停止捐款給反對彈劾川普的147名共和黨議員，包括8名參議員和139名眾議員，但共和黨近2個月來持續受惠於小額和基層選民捐款，幾乎不受企業抵制共和黨影響。
據報導，川普提出之選舉舞弊說的最大支持者－密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）和喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），近來政治獻金金額節節攀升，且全來自基層選民，不僅抵銷企業撤回的捐款，還大幅超越。不僅如此，小額捐款人和富裕支持者也踴躍貢獻，希望協助共和黨抵擋民主黨提出的政策。
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此事顯示，企業捐款在美國政治中的影響力式微，200美元（約5700台幣）以下的個人捐款，佔有愈來愈高的比例。左右派中的「反建制」人物陸續出現，如川普、民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯等，則進一步加速這種情況。
《路透》檢視美國聯邦選舉委員會（FEC）統計數字後發現，揚言停止提供共和黨147名議員政治獻金的45家美企，在2019至2020年的大選年期間，共捐出500萬美元（約1.43億台幣）給這些議員，僅佔這些議員總募款金額的1％左右。
相較之下，共和黨光是在今年1月，靠著小額捐款的力量，就為黨內的參、眾議員募得1580萬美元（約4.52億台幣），遠高於民主黨同期從小額捐款中獲得的200萬美元（約5700萬台幣）。