性感女警轉行直播主 大玩角色扮演月賺590萬！

原本是名女警的羅絲，辭職後轉戰Onlyfans當起直播主，現在月入最高590萬元。（圖擷取自Charlotte Rose IG）

2021/03/09 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女警因為發現自己不適合警察這份工作，毅然決然辭去警職，轉戰網路當直播主，還在新興付費平台開設自己的Onlyfans帳號，玩起角色扮演吸引不少粉絲，如今已成月入15萬英磅（約新台幣590萬元）的人氣網紅。

綜合外媒報導，今年27歲的羅絲（Charlotte Rose）來自埃塞克斯（Essex），18歲時就開始接受警察培訓，但過程中發現這份工作不適合她，於是20歲她便辭職離開警隊。而擁有性感身材的羅絲，脫去警察制服後開始當起內衣模特、直播主。

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直到2016年，付費平台Onlyfans上架，直播主或創作者可以在上面分享任何自製內容，與粉絲近距離互動，至於收入據悉是由直播主與平台各80%、20%分帳。而羅絲當年便開始在Onlyfans上開設帳號，成為前100名加入的女性之一，現時羅絲已經是人氣相當高的Onlyfans直播主。

羅絲坦言，起初自己並沒有花太多時間在這個平台上面，直到2018年Onlyfans開始爆紅，她開始每天花16個小時來認真經營自己的帳號，透過角色扮演來吸引粉絲。羅絲透露，現在她光是在Onlyfans上，最高月入新台幣約590萬！

羅絲透過角色扮演來吸引粉絲。（圖擷取自Charlotte Rose IG）

羅絲表示自從認真經營Onlyfans，收入暴增。（圖擷取自Charlotte Rose IG）

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