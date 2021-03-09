打破美軍「玻璃天花板」！ 拜登提名2女將 掌兩大作戰司令部

拜登提名范歐沃斯特上將（右），及李察森中將（左），分別出任美國運輸司令部以及美國南方司令部指揮官。李察森同時獲擢升為四星上將。（取自美國空軍、路軍官網）

2021/03/09 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登在3月8日國際婦女節發表對軍隊談話，並在白宮宣布提名2位女性將領掌管兩大作戰司令部，成為拜登政府打破美軍「玻璃天花板」最新舉措。

目前美軍軍階最高女軍官、現任空軍空運司令部（AMC）司令范歐沃斯特（Jacqueline Van Ovost）上將，被任命為美國運輸司令部司令，美國陸軍北方指揮部（ARNORTH）指揮官李察森（Laura Richardson）中將，則被提名領導美國南方司令部，同時獲授四星上將軍銜。

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美國國防部目前共有9個統一作戰司令部，分別負責全球不同的地區和軍事功能，美國南方司令部司令是最高軍職之一，李察森未來將負責指揮加勒比海與中南美洲等地美軍防務。

此前，范歐沃斯特是美軍唯一一位現役女性四星上將，也是美國空軍歷史上的第5位女性四星上將。她於2020年8月成為美國空軍空運司令部指揮官，該司令部與美國運輸司令部一樣都設立在伊利諾斯州的斯科特空軍基地。

《紐約時報》上月披露，五角大廈高層去年雖屬意范歐沃斯特與李察森，出任前述新職，但時任防長艾斯培（Mark Esper）與參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley），憂心遭到前總統川普反對，因此暫時擱置提名案。

自1981年最後一名五星上將去世以後，美軍將官中至今無五星上將，四星上將是美國軍隊現役最高軍銜。

如果2位女將的提名通過參議院表決，她們將成為目前美國軍隊中級別最高的女軍官，讓美軍平權更進一步。

拜登8日與范歐沃斯特上將（左）及李察森中將（右）。李察森同時獲擢升為四星上將。（美聯社）

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