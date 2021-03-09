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    「三井壽」釀酒公司清酒 英文拼音與「拜登」相同在美熱銷

    有日本清酒與美國總統拜登同名，讓商品在美國熱銷。清酒示意圖，與本新聞無關。（路透）

    有日本清酒與美國總統拜登同名，讓商品在美國熱銷。清酒示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2021/03/09 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣小濱市因為與美國前總統歐巴馬拼音一樣都是「OBAMA」而爆紅，而現在又有日本釀酒公司所生產的酒與現任美國總統拜登拼音相同而走紅。

    日本《共同網》報導，日本福岡縣大刀洗町釀酒公司「三井壽」所生產的日本酒「豐釀 美田」，其英語名稱為「HOJO BIDEN」與美國總統拜登同名，近日在美國熱銷，三井壽公司的專務董事井上宰繼在拜登宣佈競選總統時就預感「若此人成為總統，我們的酒或許能暢銷。」

    在拜登獲得民主黨總統候選人提名的2020年8月，三井壽公司接到出口公司的訂單，對美出貨量達到上年同期3倍的360瓶，同年12月出貨480瓶，井上推測稱：「估計有人覺得有趣將其作為禮物」，他也表示公司運氣和機緣不錯，就曾因「三井壽」知名受惠。

    「三井壽」自1922年該公司成立時就已存在，日本經典動漫《灌籃高手》作者井上雄彥喝了後深深喜歡這支酒，才創造了的同名人物，公司因而推出了「三井壽 純米吟釀+14大辛口」，顯示甜度和辣度的「日本酒度」和酒精度均配合三井在湘北高中籃球隊背號「14」，標籤也以紅色為基調，目前不僅在日本國內，在中國等地也是頗有人氣的銷售支柱。

    井上說，讓從未喝過日本酒的人來品嚐並不簡單。希望以名稱為契機勾起人們的興趣前來購買，讓他們了解到日本酒的好處。

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