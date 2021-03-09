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    日本311大地震10週年 妻失蹤前傳8字簡訊...他潛水7年找她

    64歲的高松康夫原為公共汽車司機，大地震發生當時，他的妻子佑子傳了8字簡訊給他，隨後失蹤至今，他為此考取潛水執照，不斷尋找愛妻的下落，直到現在。（圖擷取自推特）

    64歲的高松康夫原為公共汽車司機，大地震發生當時，他的妻子佑子傳了8字簡訊給他，隨後失蹤至今，他為此考取潛水執照，不斷尋找愛妻的下落，直到現在。（圖擷取自推特）

    2021/03/09 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕今年是311東日本大地震10週年，也是一名思念妻子的丈夫潛水下海尋找另一半的第7年，64歲的高松康夫原為公共汽車司機，大地震發生當時，他的妻子佑子傳了8字簡訊給他，隨後失蹤至今，他為此考取潛水執照，不斷尋找愛妻的下落，直到現在。

    根據日媒《河北新報》報導，高松康夫表示，當時佑子正在離大海約100公尺的市中心銀行工作，地震當下傳了一封簡訊關心他，「你沒事吧？我想回家」，後來市中心遭到海嘯毀滅性的破壞，友人告知他所有在銀行屋頂避難的銀行職員都被海浪沖走了，他踏遍各地避難所與停屍間都沒有看見妻子的身影，最終在2011年12月舉行葬禮，墓穴裡埋著妻子的眼鏡與在銀行遺址周圍找到的手機。

    報導提到，佑子是個穩重溫柔的人，2人從未吵過架，休假時一起出去兜風是最開心的事，葬禮半年後，高松康夫為了修墳而拿出了手機，試著接通電源後，才發現他沒有收到的簡訊寫著，「海嘯太厲害了」、「已經逼近腳下了吧」，成為妻子最後的話語，後來他通過國家考試，取得潛水執照，每週潛水下海1至1個半小時搜尋妻子的身影，每次都會下到40公尺深的水裡，在光線無法到達的地方仔細搜尋，儘管線索每年都在減少，但卻從未放棄希望，相信有一天能夠和妻子再次見面，至今已潜了470次以上，感人事蹟也登上各大外媒。

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