微軟疑遭中國駭客攻擊 美議員提法案向外國政府索賠

美國微軟公司（Microsoft）的電子郵件服務軟體Exchange Server疑遭中國政府支持的駭客組織攻擊，影響美國逾3萬用戶，包括聯邦和州政府部門，以及全球逾25萬用戶。（法新社資料照）

2021/03/09 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國微軟公司（Microsoft）的電子郵件服務軟體Exchange Server疑遭中國政府支持的駭客組織攻擊，影響美國逾3萬用戶，包括聯邦和州政府部門，以及全球逾25萬用戶，預計數字還會上升。美國國會跨黨派議員提案立法，允許美國人為網路攻擊損失向相關外國政府索賠。

微軟公司2日表示，中國政府背地支持的網路間諜團體「Hafnium」，近來利用微軟電子郵件伺服器軟體「Exchange Server」不同版本先前不曾曝光的4個「零日漏洞」，藉此由中國遠端竊入用戶收件匣、通訊錄、行事曆，並植入惡意軟體「以便長期侵入」。網路安全專家對究竟有多少微軟顧客受害眾說紛紜，估計數字從至少3萬到可能超過25萬。

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《美國之音》報導，民主黨聯邦眾議員阿雷德（Colin Allred）、貝特勒（Jaime Herrera Beutler）、內古斯（Joe Neguse）和金（Andy Kim），以及共和黨眾議員伯格曼（Jack Bergman）、菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）和貝特勒（Jaime Herrera Beutler），8日共同提出「國土和網路威脅法」（HACT Act）。

這項法案允許美國人在聯邦或州法院對向美國發動或參與網路攻擊的外國政府提出索賠，並取消外國人（包括外國官員，僱員或代理人）在美國法院涉及網路攻擊造成的人身傷害、名譽損害，或財產損失被尋求賠償時的豁免權。

阿雷德表示，針對美國公民的網路攻擊只會愈來愈多，國會應該為美國人民提供反擊這些外國攻擊所需要的工具。

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