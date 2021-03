美國副總統賀錦麗將於下週出席聯合國第65屆婦女地位委員會所舉辦的線上會議。(美聯社)

2021/03/09 13:14

〔即時新聞/綜合報導〕公開力挺女權!美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)將於下週出席第65屆聯合國婦女地位委員會(Commission on the Status of Women)線上會議,這是她首次以副總統身分與會。

綜合外媒報導,賀錦麗將於當地時間本月16日參與第65屆聯合國婦女地位委員會線上會議,美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)指出,美國也會加入聯合國的「消除婦女暴力小組」,希望為爭取女權多盡一份心力。

報導指出,湯瑪斯-葛林斐德提到,當女權受到重視,國家就會更進步,現在便是她們將美好承諾付諸實現的最佳時機,美國未來將致力於消弭性別暴力,並促進全球更多的婦女相互交流。

報導提到,前總統川普執政期間曾簽署過反墮胎禁令,大大限縮了女性的身體自主權,此行政命令也曾引發不少人權組織的強烈抗議外,也違反了聯合國決議,此外,川普更曾控聯合國以武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)人道主義救援為由,宣揚墮胎管道,女權未受重視的程度,可見一斑。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德也指出,美國還將加入「消除婦女暴力小組」,希望對爭取女權多盡一份心力。(法新社)

