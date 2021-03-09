馬斯克罕曬1家3口同框照 么兒「X Æ A-12」小手摸花超萌

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）週一罕見推文分享1家3口同框照。（圖翻攝自推特「Elon Musk」）

2021/03/09 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與女友葛萊姆絲（Grimes），去年5月迎來首個愛的結晶，取名為「X Æ A-12」，一度引發熱議。馬斯克週一罕見推文分享全家福照，並標記「德州星際基地」（Starbase, Texas），照片中可見「X Æ A-12」被爸爸抱著，小手摸著眼前的花、神情專注。

綜合外媒報導，馬斯克、葛萊姆絲自2018年5月開始約會，隨後連袂出席大都會藝術博物館慈善晚宴，首度公開亮相，去年5月4日「X Æ A-12」出生，2人以「X」稱呼愛兒。馬斯克最近1次貼出父子同框照，是在上月6日，其中可見他似正在講電話，坐在老爸腿上的兒子則邊吐舌、小手邊扯著對方領口，模樣超級溫馨可愛。

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至於文中提到的「德州星際基地」，報導指出，馬斯克近日曾在推特表示，「正在打造徳州的城市星際基地」、「從那兒到火星，然後是星際」。據指，馬斯克打算將該州博卡奇卡村（Boca Chica Village）、太空公司SpaceX發射設施所在地，改名為「星際基地」，且範圍將比該村大很多。當地法官也回應，若真的想要更名，必須照一般法律程序走。

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