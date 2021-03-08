為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣鳳梨銷日應有長期策略 謝長廷：可做成高品質果實凍

    駐日代表謝長廷（見圖）8日例行記者會中談及台灣鳳梨銷日需要有長期策略，他並品嚐了台灣品牌的鳳梨酥，強調台灣鳳梨的高品質，只要有規劃就不怕競爭。（記者林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷（見圖）8日例行記者會中談及台灣鳳梨銷日需要有長期策略，他並品嚐了台灣品牌的鳳梨酥，強調台灣鳳梨的高品質，只要有規劃就不怕競爭。（記者林翠儀攝）

    2021/03/08 20:23

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台灣鳳梨近來在日本成為話題，駐日代表謝長廷今天在例行記者會中表示，台灣鳳梨等水果外銷要有長期的規劃，菲律賓和中國水果銷日都不課稅，如果台灣沒有長期規劃，以後中國拿海南島種的鳳梨跟我們拚，對台灣會很不利。

    在鳳梨銷日的話題中，謝長廷認為，台灣水果外銷有很多結構性和長期性的問題，長期規劃才是根本解決之道，不必為一個單獨事件向日本討人情，結果遭到批判「做為一個駐日代表連這個人情都討不到」，謝長廷反駁表示，「台灣鳳梨品質這麼好幹嘛要去討人情」，他擔心的是這時候去賣人情破壞行情，以後再賣的價格就不會太好。

    謝長廷表示，台灣年產鳳梨約43萬噸，9成為國內消費，1成的外銷品大都銷給中國，1年約4萬噸，中國突然在3月1日停止進口台灣鳳梨，在日本引起很大的回響，日本人很憤慨也很熱心，主動表示要買非常多，這種自發性的善意和熱情非常感人。

    其中也是日本鳳梨產地的石垣市長中山義隆在推特貼文表示，石垣島的鳳梨是90年前從台灣傳入，雖然因為石垣島也是產地無法進口台灣鳳梨，但希望日本民眾多買台灣鳳梨。跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司的故鄉，岐阜縣的大型連鎖超市Valor，表示有意採購台灣鳳梨，在旗下250家分店販賣，九州也有來冾詢，大家都非常熱心。

    謝長廷表示，駐日代表處經濟組的人員也連日加班，努力對應相關的採購詢問，台灣是小農生產，有時供貨不穩定，如果一下子要買很多可能沒辦法，這些都要向日方買家清楚說明。他認為，長遠看，還是要以台灣鳳梨的高品質繼續積極開拓市場，才是久安之道。他還表示，明年萬一中國又要買了，結果我們就沒貨供給日本，這也會影響台灣的信用。

    謝長廷建議，可在盛產期4到6月，將鳳梨加工切成條狀做成「果實凍」，像冰棒一樣，以台灣鳳梨的高品質和高甜度，在日本市場競爭一定會贏，而且還可以在4、5月間配合奧運相關活動，在一些台灣隊的接待城進行宣傳，例如在播放台灣各縣市的觀光影片或文化活動時做為贈品，4、5月先把鳳梨做成果實凍，6月再拿出來做活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    禁鳳梨敲詐台灣 新加坡學者：只會讓農民更疏遠中國
    2021/03/08 19:45

    禁鳳梨敲詐台灣 新加坡學者：只會讓農民更疏遠中國
    屏東鳳梨就是狂！做成化妝水、洗髮精不怕沒出路
    2021/03/08 19:17

    屏東鳳梨就是狂！做成化妝水、洗髮精不怕沒出路

    台灣褐藻醣膠研究有成 試驗成果豐碩
    發揮在地力量 京城銀攜手台南市農業局挺鳳梨農
    2021/03/08 17:20

    發揮在地力量 京城銀攜手台南市農業局挺鳳梨農
    台灣鳳梨貴兩倍照樣被清空！日網友分享各地掃貨「超狂戰況」
    2021/03/08 06:12

    台灣鳳梨貴兩倍照樣被清空！日網友分享各地掃貨「超狂戰況」
    澳門也禁台灣鳳梨？農委會主委陳吉仲：資訊不正確
    2021/03/07 21:15

    澳門也禁台灣鳳梨？農委會主委陳吉仲：資訊不正確
    國際今日熱門
    為抗疫網購消毒用品一年才到貨 他驚喊：都已經忘了有買
    2021/03/07 22:38

    為抗疫網購消毒用品一年才到貨 他驚喊：都已經忘了有買

    罔顧乘客安全！中國東海航空機長、空服員空中互毆
    2021/03/07 22:41

    罔顧乘客安全！中國東海航空機長、空服員空中互毆

    荷蘭菜農為防蟲害 出動無人機大戰飛蛾！
    2021/03/07 22:20

    荷蘭菜農為防蟲害 出動無人機大戰飛蛾！

    武漢肺炎》為安撫民怨 巴拉圭總統阿布鐸撤換多名首長
    2021/03/07 23:03

    武漢肺炎》為安撫民怨 巴拉圭總統阿布鐸撤換多名首長

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播