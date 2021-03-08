台灣鳳梨銷日應有長期策略 謝長廷：可做成高品質果實凍

駐日代表謝長廷（見圖）8日例行記者會中談及台灣鳳梨銷日需要有長期策略，他並品嚐了台灣品牌的鳳梨酥，強調台灣鳳梨的高品質，只要有規劃就不怕競爭。（記者林翠儀攝）

2021/03/08 20:23

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台灣鳳梨近來在日本成為話題，駐日代表謝長廷今天在例行記者會中表示，台灣鳳梨等水果外銷要有長期的規劃，菲律賓和中國水果銷日都不課稅，如果台灣沒有長期規劃，以後中國拿海南島種的鳳梨跟我們拚，對台灣會很不利。

在鳳梨銷日的話題中，謝長廷認為，台灣水果外銷有很多結構性和長期性的問題，長期規劃才是根本解決之道，不必為一個單獨事件向日本討人情，結果遭到批判「做為一個駐日代表連這個人情都討不到」，謝長廷反駁表示，「台灣鳳梨品質這麼好幹嘛要去討人情」，他擔心的是這時候去賣人情破壞行情，以後再賣的價格就不會太好。

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謝長廷表示，台灣年產鳳梨約43萬噸，9成為國內消費，1成的外銷品大都銷給中國，1年約4萬噸，中國突然在3月1日停止進口台灣鳳梨，在日本引起很大的回響，日本人很憤慨也很熱心，主動表示要買非常多，這種自發性的善意和熱情非常感人。

其中也是日本鳳梨產地的石垣市長中山義隆在推特貼文表示，石垣島的鳳梨是90年前從台灣傳入，雖然因為石垣島也是產地無法進口台灣鳳梨，但希望日本民眾多買台灣鳳梨。跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司的故鄉，岐阜縣的大型連鎖超市Valor，表示有意採購台灣鳳梨，在旗下250家分店販賣，九州也有來冾詢，大家都非常熱心。

謝長廷表示，駐日代表處經濟組的人員也連日加班，努力對應相關的採購詢問，台灣是小農生產，有時供貨不穩定，如果一下子要買很多可能沒辦法，這些都要向日方買家清楚說明。他認為，長遠看，還是要以台灣鳳梨的高品質繼續積極開拓市場，才是久安之道。他還表示，明年萬一中國又要買了，結果我們就沒貨供給日本，這也會影響台灣的信用。

謝長廷建議，可在盛產期4到6月，將鳳梨加工切成條狀做成「果實凍」，像冰棒一樣，以台灣鳳梨的高品質和高甜度，在日本市場競爭一定會贏，而且還可以在4、5月間配合奧運相關活動，在一些台灣隊的接待城進行宣傳，例如在播放台灣各縣市的觀光影片或文化活動時做為贈品，4、5月先把鳳梨做成果實凍，6月再拿出來做活動。

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