中國領導階層名字神聖不可侵 「春華」二字不能註冊商標

中國國務院副總理胡春華。（美聯社資料照）

2021/03/08 20:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國遇習近平名諱就要以「缺字」、「換字」、「改音」，但不能有負面影射，如「習禁評」、「習卒習」 或「 革除陋習」等各種方式為之。繼「革除陋習」被改成「革除陋刃」，一家公司註冊「春華」商標也因與國務院副總理胡春華的名字相同而遭拒。

《自由亞洲電台》8日報導，中國國家知識產權局發出的駁回通知書中稱，「胡春華」爲現任中央政治局委員、國務院副總理，因此用作商標「易產生不良社會影響」，不得作爲商標使用。

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有網友形容，這如同現代版的「只許州官放火，不許百姓點燈」，以後父母為兒女取名字時，可能也得萬分小心。

去年中國官媒《新華社》在發文討論類似案件時，曾引述北京市朝陽區法院亞運村法庭法官助理徐川涵的話指，將姓名商業化利用予以保護的條件應滿足兩點，即特定名稱應具有一定知名度、爲相關公衆所知悉，並用於指代該自然人；特定名稱應與該自然人之間已建立穩定的對應關係。

但「春華」二字在中國是非常常用的字，並沒有和胡春華之間建立穩定的對應關係，所以顯然不屬於商標法禁用的範疇。

近來中國一再出現因領導人名字而起的「文字獄」事件。此前日本一家手遊廠商近日在微博宣傳，卻將動漫主角名字中的「翠」字撤除，並以羅馬拼音代替，中國網友發現「翠」字拆解後為「习+习+卒」，疑有暗諷「中國領導人習近平死2次」之意，目前相關討論都被刪除，「翠」字也在微博不被允許出現。

此外，農曆新年期間，中國某處的標語寫著「提高文明衛生水平 革除陋習」，其中陋習的簡體字「陋习」被改成「陋刃」，也讓不少網友認為這是在避諱習近平的「习」。

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