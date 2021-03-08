中國機組人員「空中鬥毆」鬧笑話！航空公司被罵翻二度道歉

東海航空今（8）日於微博二度發表聲明道歉。（圖擷取自東海航空微博）

2021/03/08 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國東海航空日前傳出機長和空服員在空中飛行間起口角後大打出手，機長還將空服員手臂打到骨折。事件曝光後，東海航空迅速發布簡短聲明，卻挨轟沒誠意，網友並質疑「工作人員隨意鬥毆，誰來保證萬里高空乘客安全！」、「誰還敢坐你們航空公司飛機」。對此，東海航空今（8）日於微博二度發表聲明道歉。

綜合中國媒體報導，中國上月由南通飛往西安的DZ6297航班上，由於頭等艙的女空服員與其他艙等的男空服員私下調換工作，機長認為男空服員並未確切執行任務、影響飛行安全，兩人因此爆發口角，甚至大打出手，雙雙受傷。據報導，兩人發生衝突時，距離飛機降落還有50分鐘，且事後航空公司並未妥善處置，直到被爆料後，才發表短短4行聲明，讓網友痛批「這已經是刑案了」、「誰還敢搭你們飛機？」

請繼續往下閱讀...

遭到輿論罵翻，今日下午東海航空二度道歉，發表四點聲明回應，除了對當日肇事人員立刻做出了停飛處理，也自承事件發生暴露了公司在安全管理工作中的漏洞，並強調此事件涉及人員無論位置多高、崗位多重要，將依規依紀落實責任、嚴肅處理，絕不護短絕不姑息，希望平息中國網友怒火。

東海航空聲明全文：

一、針對東海航空DZ6297航班（南通-西安）事件，非常感謝社會各界通過事件報導對我司的關注，對於公眾的關注和對安全的關心，我司誠懇感謝，對該事件給公眾帶來對航空安全的擔憂深表歉意。

二、東海航空自事件發生以來，公司管理者高度重視，第一時間做出處理決定，對當日肇事人員立刻做出了停飛處理，既是本著對廣大旅客負責，也是民航法規規章要求的落實。並在事件發生後，第一時間上報民航主管部門。

三、事件發生後，我司高度重視此事件，公司多次召開會議研究調查事件，統一認識。事件看上去是飛行與客艙人員的問題，從根本反思，是我司在航空安全管理工作中的寬、鬆、軟，也暴露了公司在安全管理工作中的漏洞。

四、按民航主管部門的要求，我司開展了全員安全整頓，對整頓中發現的問題立行立改，重點放在查思想、查作風、查紀律。對任何違反安全的行為零容忍，築牢安全底線。此事件涉及人員無論位置多高、崗位多重要，我司將依規依紀落實責任、嚴肅處理，絕不護短絕不姑息。

我司將以此事件為契機，紮實進行安全整頓，築牢安全底線，堅決杜絕類似事件的再次發生。我司有決心和信心讓廣大旅客安心乘坐東海航空航班。並將積極配合民航管理部門對此事件進行調查，再次感謝社會公眾給予我們的關注與支持，待事件調查終結，我司將對外公佈管理層及涉事人員的處理結果，給社會公眾一個滿意答覆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法