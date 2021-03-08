見到蔡英文及蔡想想！ 奈良美智：希望對台日有所貢獻

蔡英文（左）今日帶著愛貓「蔡想想」與奈良美智（右）相見。（圖取自蔡英文推特「@iingwen」）

2021/03/08 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本當代藝術家奈良美智過去與我國總統蔡英文在網上互動良好，今（8）日二人也終於見面，蔡英文更開心的分享兩人與「蔡想想」的合照，更表示奈良美智特展是「台日友情年」的重要活動。對此，奈良美智也轉發了蔡英文推特的文章強調，「蔡想想」真的太可愛了，也希望自己對台日交流能有所貢獻。

蔡英文在推特上發文指出，在去年4月時，因為愛貓「蔡想想」而跟奈良美智成為了「貓友」在網路上交流，直到今日終於很榮幸的能邀請他到總統官邸作客，也希望奈良美智能好好的享受台灣的文化及美食。

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奈良美智表示，謝謝蔡英文的邀請，早餐真的相當美味，自己也終於如願見到了「蔡想想」，更直呼「蔡想想」真的太可愛了；而奈良美智也強調，「我希望自己對台日交流有一點小小的貢獻。」展現雙方的好交情。

奈良美智推特「@michinara3」全文

謝謝您邀請我，早餐真的好好吃喔????我終於見到想想，牠太可愛了！我希望自己對台日交流有一點小小的貢獻???? https://t.co/rBy72IhsZt — yoshitomo nara, the washing hands man （@michinara3） March 8, 2021

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