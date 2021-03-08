軍費增長6.8％引關切 中國國防部嗆：天下不太平 跟台海也有關

中國國防部回應外界對軍費增加的質疑時，強調「天下並不太平」。圖為共軍飛彈護衛艦「運城號」在南海演習中發射反艦飛彈。（美聯社檔案照）

2021/03/08 17:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國財政部日前在全國人大會議上發布預算報告，其中國防支出達1兆3553億人民幣（約5.8兆台幣），較去年增加6.8％，在疫情下特別引發外界關切。中國國防部發言人吳謙8日回應時，直指「天下並不太平、國防必須強大」，並嗆這軍費增加也與台海局勢有關。

中國國防部新聞局官方微博指出，吳謙稱國防預算增長主要是為了因應陸地邊界爭議、島嶼領土問題和海洋劃界爭端，並重申「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅。」他解釋，軍費將用於「十四五」計畫的重大工程、加速武器裝備升級換代、推進軍事訓練轉型，以及改善官兵生活福利待遇。

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在回應外界對於中國軍費增加的質疑聲浪，吳謙表示，這是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要，繼續保持國防預算適度、穩定成長正當合理、無可非議。

《德國之聲》（DW）指出，德國黑森邦（Hessen）和平與衝突研究所專家艾沛思（Pascal Abb）表示，中國的國防支出已超過東亞眾多國家的總和，這些國家往往和中國有領土爭端。他指出，除了台灣外，菲律賓、越南等國也無力維持能與中國抗衡的軍備，日本也因經濟總量不及中國，軍費僅達中國的3分之1。至於印度也沒有足夠的軍備財力，這是大家說「中國軍事威脅」的原因。

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