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    中國駭客防不勝防 白宮將成立特別小組因應

    美國微軟公司近日遭逢大規模網路攻擊，幕後黑手指向中國駭客組織。為防類似事件發生，拜登政府擬成立特別小組加以應對。（法新社檔案照）

    美國微軟公司近日遭逢大規模網路攻擊，幕後黑手指向中國駭客組織。為防類似事件發生，拜登政府擬成立特別小組加以應對。（法新社檔案照）

    2021/03/08 15:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國微軟公司（Microsoft）的電子郵件服務軟體Exchange Server疑遭中國政府支持的駭客組織攻擊，影響美國逾3萬用戶，包括聯邦和州政府部門，以及全球逾25萬用戶，預計數字還會上升。美國有線電視新聞網（CNN）7日引述消息指出，白宮將成立特別工作小組，應對大規模網攻行動。

    據報導，一名白宮官員表示，此次微軟事件是一個仍在發展中的活躍威脅，敦促網路營運商非常認真地看待它。國土安全部轄下的「網路安全和基礎設施安全局」（CISA）已向各機構發布緊急指令，並與合作夥伴協力，採取一整套應對措施來評估和解決影響。

    值得注意的是，官員透露，白宮正在籌備「統一協調小組」（Unified Coordination Group，UCG），由白宮國家安全會議（NSC）主導，聯手聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA）、CISA等，因應之後更多的網路攻擊行動。

    微軟公司將此次攻擊歸咎於中方，並已發布更新程式修補漏洞，但被認為仍留有「後門」，恐再次遭駭客利用。白宮官員則強調，若伺服器已遭攻陷，更新與補救回應都於事無補，如公司機構有易受攻擊的伺服器，必須採取措施判定是否已成為駭客目標。

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